Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους προειδοποιεί το Ιράν τις ευρωπαϊκές χώρες, την ώρα που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και η ιρανική ηγεσία έχουν στείλει σαφές μήνυμα ότι ενδεχόμενη εμπλοκή της Ευρώπης στη σύγκρουση θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια και θα προκαλέσει αντίποινα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις, το Ιράν απευθύνει προειδοποίηση κυρίως προς τρεις βασικές ευρωπαϊκές χώρες: τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Ηνωμένο Βασίλειο, τις οποίες καλεί να μην εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι αναφορές σε στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η Ναυτική Βάση της Σούδας στην Κρήτη, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές υποδομές των NATO και των United States Navy στην περιοχή. Η βάση χρησιμοποιείται συχνά για ανεφοδιασμό πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, γεγονός που την καθιστά κρίσιμο κόμβο για τις δυτικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν και οι απειλές προς την Κύπρο, και ειδικότερα στο Ακρωτήρι, όπου υπάρχουν βρετανικές βάσεις. Σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων κατά του Ιράν, αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησαν ακόμη και με πυραυλικά πλήγματα, προκειμένου – όπως δήλωσαν – να αναγκαστούν οι αμερικανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο κλίμα έντασης που επικρατεί στην περιοχή μετά τις επιθέσεις και τα αντίποινα μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη τονίζει ότι «οι εχθροί της δεν θα είναι ασφαλείς πουθενά στον κόσμο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης.

Η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο την ασφάλεια όσο και την ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής, ενώ διπλωματικές πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αποτροπή γενικευμένης σύγκρουσης.