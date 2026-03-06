Παραχωρώντας συνέντευξή στο France24, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους άλλους ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Προειδοποίησε ότι αν οποιαδήποτε χώρα «συμμετάσχει στην επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θα αποτελέσει επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».