Κρίσιμη εβδομάδα ξεκινά για τις τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να είναι γεμάτες ανησυχία καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή γενικότερα μπαίνει σε κρίσιμο στάδιο. Οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ έκαναν άλμα 15% φτάνοντας τα 106,3 δολάρια ενώ αυτές του αμερικανικού αργού διαμορφώθηκαν στα 102,7 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα οι τιμές είχαν περάσει και τα 100 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας ημερήσια κέρδη πάνω από 20% που ήταν ιστορική άνοδος. Οι τιμές του πετρελαίου είναι πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 και πλέον οι χώρες του G7θα ξεκινούσαν συζητήσεις για να ρίξουν στην αγορά στρατηγικά αποθέματα.

Σημαντική πτώση καταγραφόταν στα χρηματιστήρια της Ασίας ενώ αναταραχές αναμένοντας στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Άνοδο σημείωνε το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο με το ευρώ να υποχωρεί 0,5% στα 1,15 δολάρια. Στα 5.125 δολάρια η ουγγιά διαμορφωνόταν ο χρυσός.

Κλείνουν τις κάνουλες

Οι πιο σημαντικές χώρες πετρελαιοπαραγωγοί αρχίζουν να κλείνουν τις κάνουλες επειδή οι αποθηκευτικοί τους χώροι γεμίζουν και ο μαύρος χρυσός δεν μπορεί να μεταφερθεί από τα Στανά του Ορμούζ λόγω των εχθροπραξιών. Η σημαντικότερη πλωτή οδός για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας παραμένει σχεδόν κλειστή, με τα κόστη ασφάλισης πλοίων και τα ναύλα να έχουν σημειώσει πολύ μεγάλη αύξηση.

Πλέον αναλυτές και στελέχη της αγοράς έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για επίπεδα τιμών της τάξης των 120 με 150 δολάρια το βαρέλι εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στον εφοδιασμό και τα πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι προκλήσεις είναι ήδη μεγάλες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου καθώς οι αποθήκες εξαντλούνται, ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιράκ, του οποίου η παραγωγή έχει μειωθεί πλέον περίπου 60% σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Επίσης η Σαουδική Αραβία φαινόταν να έχει μειώσει κι αυτή την παραγωγή πετρελαίου παρά το γεγονός ότι διέθετε εφεδρικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, σύμφωνα με την εταιρεία Kayrros που χρησιμοποιεί δορυφορική απεικόνιση για την παρακολούθηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου, την οποία επικαλούνταν οι FT. Επίσης στη Σαουδική Αραβία είχαν κλείσει και μεγάλα διυλιστήρια όπως το Ρας Τανούρα, μετά από επιθέσεις με drones.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) «διαχειρίζεται τα offshore επίπεδα παραγωγής για να καλύψει τις απαιτήσεις αποθήκευσης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Η Kuwait Petroleum Corp ανακοίνωσε ότι μειώνει την παραγωγή από τις πετρελαιοπηγές και τα διυλιστήρια της μετά από «ιρανικές απειλές κατά της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ».

Τα περισσότερα τάνκερ συνεχίζουν να αποφεύγουν τη θαλάσσια αυτή οδό μειώνοντας ραγδαία τον αριθμό των πετρελαιοφόρων που είναι διαθέσιμα για φόρτωση. Μόλις γεμίσουν με πετρέλαιο όλα τα πλοία, οι εναπομείνασες χερσαίες «αποθήκες» πετρελαίου της περιοχής θα γεμίσουν ακόμη πιο γρήγορα.

Οι προειδοποιήσεις

Είναι ενδεικτικό ότι η Σαουδική Αραβία έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι ενώ τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στο βασίλειο και στον ενεργειακό του τομέα θα μπορούσαν να ωθήσουν το Ριάντ να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις διαφορετικές πηγές.

Ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, μίλησε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και εξέθεσε τη θέση του Ριάντ με σαφήνεια, ανέφεραν οι πηγές.

Η Σαουδική Αραβία είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε μορφή διαμεσολάβησης που στοχεύει στην αποκλιμάκωση και σε μια διαπραγματευτική διευθέτηση, ανέφεραν οι πηγές επικαλούμενες τον υπουργό, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Ριάντ ούτε άλλα κράτη του Κόλπου έχουν επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο ή το έδαφός τους για να εξαπολύσουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

Ωστόσο, ο πρίγκιπας Φαϊζάλ είχε αναφέρει ρητά ότι εάν οι ιρανικές επιθέσεις συνεχιστούν εναντίον του σαουδαραβικού εδάφους ή των ενεργειακών υποδομών, η Σαουδική Αραβία θα αναγκαστεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους εκεί για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ριάντ θα προβεί σε αντίποινα εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, είχε αναφέρει το Ριάντ.