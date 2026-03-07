Με το βλέμμα στην αντλία, οδηγοί γεμίζουν το ντεπόζιτο καθώς κάθε μέρα η τιμή της αμόλυβδης όλο και ανεβαίνει, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει σύντομα τα 2 ευρώ πανελλαδικά.

«Έκρηξη» των τιμών στα καύσιμα

«Μέχρι στιγμής έχει πάει 5 – 6 λεπτά πάνω».

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις που καταγράφονται στα νησιά. Στη Λήμνο, μέσα σε λίγες ώρες, η τιμή της αμόλυβδης εκτοξεύτηκε από το 1,86 ευρώ ανά λίτρο σε 1,96 ευρώ. Στην Αλόννησο έφτασε τα 2,20€, στην Κέα ξεπέρασε τα 2 ευρώ.

Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και την στήριξη των νοικοκυριών, όπως επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, full pass για τους πιο ευάλωτους αλλά και επιδότηση λογαριασμών σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Αναλυτές εκτιμούν ότι έρχεται κύμα μεγάλων ανατιμήσεων στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.