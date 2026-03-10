Συνεχίζεται η πίεση στις τσέπες των καταναλωτών, με τις τιμές των υγρών καυσίμων να καταγράφουν αυξητικές τάσεις σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο επισκόπησης τιμών για τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,852 €/λτ, ενώ η 100άρα έχει πλέον εδραιωθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ (2,045 €/λτ).
Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η τιμή του Diesel κίνησης, η οποία αγγίζει τα 1,814 €/λτ, «ροκανίζοντας» τη διαφορά από τη βενζίνη και επιβαρύνοντας το κόστος μεταφορών. Παράλληλα, το Diesel θέρμανσης διατίθεται κατά μέσο όρο στα 1,396 €/λτ, διατηρώντας ψηλά το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά κατά την τρέχουσα περίοδο.
Υπενθυμίζεται ότι στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές οι τιμές λιανικής είναι συχνά αισθητά υψηλότερες λόγω μεταφορικών εξόδων.
