Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει την εισαγωγή καυσίμων στην Κούβα για τις ανάγκες της ανθρωπιστικής του αποστολής, όπως δήλωσε ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, Φραντσίσκο Πιτσόν, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον Πιτσόν, υπάρχουν «συνομιλίες μεταξύ των συναδέλφων μας του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και της κυβέρνησης των ΗΠΑ», με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα καύσιμα για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Όπως εξήγησε, όταν γίνεται λόγος για ανθρωπιστικούς σκοπούς, πρόκειται για καύσιμα που προορίζονται για επιχειρήσεις επείγουσας επέμβασης, για δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων με τις οποίες συνεργάζεται ο ΟΗΕ, καθώς και για τη διατήρηση ζωτικής σημασίας υπηρεσιών στα κέντρα υποδοχής ευάλωτων ατόμων και ομάδων.

Ο Πιτσόν υπογράμμισε ότι η πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ σε καύσιμα είναι «πολύ περιορισμένη» εξαιτίας της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Η επιχειρησιακή βιωσιμότητα της ανταπόκρισης του Οργανισμού, όπως σημείωσε, «εξαρτάται από την πρόσβαση στην ενέργεια και στα καύσιμα», κάτι που αυτή τη στιγμή απειλείται σοβαρά από την έλλειψη εφοδίων.

Επιπλέον, ο αντιπρόσωπος του ΟΗΕ αναφέρθηκε στις «πολύ λίγες επισκέψεις επί του πεδίου» και στην «ελάχιστη διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων», των οποίων οι υπηρεσίες έχουν γίνει πιο δαπανηρές λόγω των ελλείψεων. Επισήμανε επίσης ότι υπάρχουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα καύσιμα για τις επιχειρήσεις εξόδου εμπορευμάτων από λιμάνια και αεροδρόμια.

Η πολιτική πίεσης των ΗΠΑ και η κρίση καυσίμων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν κρύβουν την επιθυμία τους να δουν αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, εφαρμόζουν πολιτική μέγιστης πίεσης προς την Αβάνα. Εδώ και δύο μήνες, κανένα πλοίο φορτωμένο με καύσιμα δεν έχει εισέλθει στη χώρα.

Η ενεργειακή κρίση, που ταλανίζει το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων επί σειρά ετών, επιδεινώθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο, γεγονός που οδήγησε σε απότομη διακοπή των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας, βασικό προμηθευτή καυσίμων της Κούβας τα τελευταία 25 χρόνια.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται την «εξαιρετική απειλή» που θεωρεί ότι συνιστά για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ το κομμουνιστικό νησί, το οποίο βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Αντιμέτωπη με τη βαθιά ενεργειακή κρίση, η κουβανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ένα πακέτο έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο δραστικός περιορισμός στις πωλήσεις καυσίμων.