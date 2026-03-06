Το φάντασμα της τρομοκρατίας πλανάται έντονα πάνω από την Κύπρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό. Δεν θεωρείται τυχαία η παρουσία στο νησί της επικεφαλής της MI6, Μπλεζ Μετρεβέλι.

Η Μετρεβέλι συναντάται με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερη βαρύτητα. Η ίδια ανέλαβε το φθινόπωρο ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, υπεύθυνης για τη συλλογή μυστικών πληροφοριών στο εξωτερικό.

Το ζήτημα της τρομοκρατίας στο νησί έχει παρουσιάσει έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πρόσθετες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Συλλήψεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, συνελήφθησαν ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν και η σύντροφός του με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι φέρονται να φωτογράφιζαν κτίρια και στόχους ξένων συμφερόντων σε τρεις επαρχίες της Κύπρου.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις που μπορεί να προέρχονται από τα Κατεχόμενα, λόγω της παρουσίας χιλιάδων Ιρανών στην περιοχή. Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται καθώς η Europol προειδοποιεί για υψηλή απειλή τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Επίσης η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη.

Από την πλευρά τους η Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Παράλληλα, συνεργάζονται στενά με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο την αποτροπή πιθανών χτυπημάτων και τη διασφάλιση της σταθερότητας στο νησί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Europol την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας την απειλή τρομοκρατικών ενεργειών, οργανωμένου εγκλήματος, βίαιου εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων. Τη δήλωση αυτή έκανε την Πέμπτη ο ευρωπαϊκός αστυνομικός οργανισμός στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

