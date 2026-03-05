Η Europol προειδοποιεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας την απειλή τρομοκρατικών ενεργειών, οργανωμένου εγκλήματος, βίαιου εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων. Τη δήλωση αυτή έκανε την Πέμπτη ο ευρωπαϊκός αστυνομικός οργανισμός στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο εκπρόσωπος της Europol, Jan Op Gen Oorth, ανέφερε ότι αναμένεται αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων κατά ευρωπαϊκών υποδομών, καθώς και έξαρση της διαδικτυακής απάτης. Όπως τόνισε, οι δράστες αξιοποιούν ολοένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και εκμεταλλεύονται την πληθώρα πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύγκρουση.

Οι κύριες απειλές σύμφωνα με τη Europol

Ο «Άξονας της Αντίστασης»: Ομάδες συνδεδεμένες με το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ. Η Europol αναφέρεται στο δίκτυο αντι-αμερικανικών και ισραηλινών σιιτικών πολιτοφυλακών που δραστηριοποιούνται σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη.

Τρομοκρατία: Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής και βίαιου εξτρεμισμού στην ΕΕ θεωρείται υψηλό. Η απειλή ενισχύεται από άτομα που δρουν μόνα τους, τους λεγόμενους «μοναχικούς λύκους», ή από μικρούς πυρήνες που ενεργούν αυτόνομα.

Ριζοσπαστικοποίηση: Η ταχεία διάδοση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει τη ριζοσπαστικοποίηση εντός των κοινοτήτων της διασποράς στην Ευρώπη, προειδοποιεί η υπηρεσία.

Η προειδοποίηση της Europol εν μέσω πολεμικής έντασης

Η προειδοποίηση της Europol έρχεται τη στιγμή που το Ιράν και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά για έκτη συνεχή ημέρα. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολαχ Αλί Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν έχει επιτεθεί σε γειτονικές χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και σε ενεργειακές αποστολές, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Europol δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό αυτών των δηλώσεων.

