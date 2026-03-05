Λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, μεταφέροντας τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του σχεδίου ασφαλούς επιστροφής.

Το επιβλητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 19:27 το βράδυ στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Έξω από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ήταν συγκεντρωμένοι συγγενείς επιβατών που απομακρύνθηκαν από τις «κόκκινες» ζώνες της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσά τους και Ανάμεσα στους επιβάτες, γονείς, συγγενείς και συνοδοί αθλητών της ομάδας μπάσκετ Κ-18 του Άρη, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί στο Άμπου Ντάμπι, μετά την ακύρωση της αναχώρησης πτήσεων από την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Συνολικά, 93 Έλληνες πολίτες και συγγενικά τους πρόσωπα επέστρεψαν από το Ομάν με ειδική πτήση της Aegean Airlines. Η πτήση οργανώθηκε με τη συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και στο Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, 42 Έλληνες πολίτες μεταφέρθηκαν από τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο οδικώς, υπό τη συνοδεία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα.

Επιπλέον, 27 μέλη της ομάδας νέων του Άρη Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν αεροπορικώς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβησαν οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με τη μέριμνα του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Συνεχίζεται η κινητοποίηση του ΥΠΕΞ

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συνεχίζονται, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια σε Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως διευκρινίζεται, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα αίτημα επαναπατρισμού από το Ιράν, όπου ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών υπολογίζεται σε λιγότερους από 100.

