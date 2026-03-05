Ένα timelapse βίντεο δείχνει πώς το Στενό του Ορμούζ άδειασε από πλοία μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε δραστική μείωση της ναυσιπλοΐας.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει.

Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν ότι πριν από τα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο, η θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό ήταν ιδιαίτερα πυκνή, με συστάδες πλοίων να περιμένουν για να περάσουν από το κρίσιμο σημείο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Δείτε time-lapse των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου:

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)