Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες, τόσο η Ύδρα όσο και η Χαλκίδα, μετά την άφιξη του Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», ενώ σε ρυθμούς Χόλυγουντ βρίσκεται από σήμετα και το κέντρο της Αθήνας.

Ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός και παραγωγός έφερε αέρα του Χόλιγουντ στην Ελλάδα, με την ταινία να αναμένεται να ενισχύσει την εικόνα των περιοχών που επιλέχθηκαν για τα γυρίσματα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Ουίντον και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Στον ρόλο του Φρεντ Σκάλι συναντάμε τον Μπραντ Πιτ, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν η Τζούλιαν Νίκολσον και η Κόκο Γκρίνστοουν. Η ιστορία ακολουθεί έναν άνδρα που εγκαθίσταται στην Ευρώπη με την οικογένειά του, μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπος με την ανεξήγητη εξαφάνιση της συζύγου του. Η αναζήτηση που ακολουθεί μετατρέπεται σε ένα ταξίδι γεμάτο αγωνία και συναισθηματικές ανατροπές.

Πρώτος σταθμός ήταν το νησί της Ύδρας, με τον διάσημο ηθοποιό να καταφτάνει το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026, όπου παρέμεινε για μερικές ημέρες για τις ανάγκες της παραγωγής.

Το νησί μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό χολιγουντιανό πλατό. Στο Αυλάκι της Ύδρας, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το MEGA, ο σκηνοθέτης Έντβαρντ Μπέργκερ – γνωστός από τις ταινίες «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» και «Κονκλάβιο» – καθοδηγεί με ακρίβεια τον Αμερικανό σταρ. Ο Μπέργκερ, που έχει ήδη βρεθεί κοντά στο Όσκαρ, φιλοδοξεί με αυτή την παραγωγή να αγγίξει την κορυφή, ενώ ο Πιτ ελπίζει να κατακτήσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου που λείπει από τη συλλογή του.

Στο λιμάνι κατέπλευσε το παλιό κίτρινο δελφίνι, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σκηνή άφιξης του Πιτ στην Ύδρα, καθώς η ιστορία διαδραματίζεται το 1989. Το νησί μετατράπηκε σε πλήρες κινηματογραφικό σκηνικό εποχής.

Γυναίκες από το νησί συμμετείχαν ως κομπάρσες, υποδυόμενες τις συνταξιδιώτισσες του γοητευτικού ηθοποιού. Οι βοηθητικοί ηθοποιοί έκανα επανειλημμένα πρόβες τη σκηνή του φαρμακείου, που στην πραγματικότητα είναι μια παλιά αποθήκη. Ακόμη και τα εκδοτήρια «επέστρεψαν» στη δραχμή, για να αποδώσουν πιστά την εποχή.

Το πρωί της Πέμπτης (5/3), ο Μπραντ Πιτ έφτασε στη Χαλκίδα με τη θαλαμηγό Persefoni, η οποία έδεσε στο λιμάνι μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στον ΟΣΕ Χαλκίδας, ο οποίος έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πλατό της δεκαετίας του ’80.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των προετοιμασιών την Τετάρτη, με τα φορτηγά που μετέφεραν τον εξοπλισμό να αποχωρούν από τον σιδηροδρομικό σταθμό αργά το βράδυ, αφού παρέμειναν εκεί από νωρίς το πρωί για να στήσουν το σκηνικό.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στον εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο του κτιρίου και διήρκεσαν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Τελευταία στάση στην πλατεία Κοτζιά

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Αθήνα και η πόλη φοράει τα… κινηματογραφικά της. Το κέντρο της πρωτεύουσας ζει από σήμερα σε ρυθμούς Χόλιγουντ, καθώς ο παγκόσμιος σταρ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες των νέων του γυρισμάτων.

Η πλατεία Κοτζιά έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό υπαίθριο στούντιο, προσελκύοντας πλήθος περαστικών που επιχειρούν να ρίξουν μια ματιά στα παρασκήνια της μεγάλης παραγωγής. Οι κάμερες, τα φώτα και οι τεχνικοί έχουν γεμίσει το σημείο, δίνοντας την αίσθηση ότι η Αθήνα φιλοξενεί ένα αυθεντικό σκηνικό του Λος Άντζελες.

Το «στρατηγείο» του σταρ στην Πλατεία Κοτζιά

Η εικόνα στην πλατεία θυμίζει κινηματογραφικό χωριό. Δεκάδες τρέιλερ και φορτηγά γεμάτα σκηνικά, τεχνικό εξοπλισμό και κοστούμια έχουν καταλάβει τον χώρο, ενώ το επίκεντρο της προσοχής αποτελεί το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που λειτουργεί ως προσωπικό καμαρίνι του ηθοποιού.

Αν και η δραστηριότητα στην επιφάνεια της πλατείας είναι έντονη, η κύρια δράση της ταινίας αναμένεται να εξελιχθεί στο υπόγειο πάρκινγκ της Κοτζιά, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες του σεναρίου. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, μετατρέποντας το κέντρο της Αθήνας σε σκηνικό διεθνούς κινηματογραφικής λάμψης.