Η Ισπανία αποστέλλει στην Κύπρο τη φρεγάτα «Cristóbal Colón», ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία ετοιμάζονται επίσης να ενισχύσουν στρατιωτικά τη Λευκωσία. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, στην ιταλική Βουλή, οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την παρακολούθηση της κρίσης και την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροζέτο.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ακόμη ότι «το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει τη στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση» και πρόσθεσε πως μαζί με την Ισπανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία, τις επόμενες ημέρες θα σταλούν ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου.

Η αποστολή της φρεγάτας «Cristóbal Colón»

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας ανακοίνωσε την αποστολή της φρεγάτας «Cristóbal Colón» στην Κύπρο για αποστολές «προστασίας». Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής προς τη Λευκωσία, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, έπειτα από την επίθεση ιρανικού drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα «Cristóbal Colón» θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα συνδράμει σε «οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού» εφόσον χρειαστεί.