Ένα συγκλονιστικό βίντεο που καταγράφει την τελευταία παρέλαση των Ιρανών ναυτών στη φρεγάτα Iris Dena, λίγο πριν τη βύθισή της από αμερικανικό υποβρύχιο ανοιχτά της Σρι Λάνκα, δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε τορπίλη εναντίον της ιρανικής φρεγάτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 87 άτομα, ενώ 61 ναυτικοί εξακολουθούν να αγνοούνται. Η επίθεση είχε ως συνέπεια την απώλεια ενός από τα σημαντικότερα πλοία του ιρανικού στόλου.

Τριάντα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και νοσηλεύονται, όπως αναφέρουν ιρανικές πηγές. Η φρεγάτα, που μετέφερε 180 άτομα, εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.03.2026).

Το πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της άσκησης.

Iranian sailors from the frigate Dena, who were guests of the Indian Navy, and were later killed after the ship was sunk by U.S. submarine with a torpedo. pic.twitter.com/bRk7HuhwGn — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία το υποβρύχιο στοχεύει και πλήττει με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα Iris Dena.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο εκτέλεσε την αποστολή του με ακρίβεια. Όπως είπε, το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο».

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», σημειώνοντας πως η στρατηγική της Ουάσιγκτον είναι να «ελέγχει τη μοίρα της» στην περιοχή. Παράλληλα, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, η επίθεση αυτή αποδεικνύει τη στρατηγική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ κατηγόρησε το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.