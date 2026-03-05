Η επίθεση στο Ιράν έχει προκαλέσει αλυσιδωτές οικονομικές επιπτώσεις και στην Ιταλία, με άμεσες συνέπειες στις εξαγωγές και τον τουρισμό. Στη Ρώμη καταγράφονται περίπου 3.500 ακυρώσεις κρατήσεων σε ξενοδοχεία, κυρίως από Ασιάτες τουρίστες, οι οποίοι ανέβαλαν ή ακύρωσαν τα ταξίδια τους για λόγους ασφαλείας. Οι επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου μιλούν για “φυγή των Ασιατών”, υπογραμμίζοντας πώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν άμεσα τη ροή τουριστών και τα έσοδα της σεζόν.

Το μπλόκο στη διέλευση από τον Κόλπο του Ορμούζ, σημαντική διαδρομή για το πετρέλαιο και τις εμπορευματικές μεταφορές, έχει μπλοκάρει τα φορτία φρούτων και άλλων νωπών προϊόντων που προορίζονται για διεθνείς αγορές. Η ιταλική γεωργία, ειδικότερα, υφίσταται τις πρώτες οικονομικές συνέπειες, με αποθέματα να παραμένουν στα λιμάνια και δυσκολίες στη διανομή που αυξάνουν το κόστος και μειώνουν τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με τη Fiavet, τη συνομοσπονδία ιταλικών ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι απώλειες από τις ακυρώσεις πακέτων διακοπών εκτιμώνται γύρω στα έξι δισεκατομμύρια ευρώ, ένα σοβαρό πλήγμα για έναν κλάδο που ήδη πιέζεται από την πανδημία και την αύξηση των ενεργειακών τιμών. Οι τουριστικοί παράγοντες ανησυχούν ότι η κρίση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ιταλίας, ενισχύοντας τον αντίκτυπο στο ΑΕΠ και στην αγορά εργασίας, κυρίως στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ιταλική κυβέρνηση και οι συνδικαλιστικοί φορείς εξετάζουν μέτρα στήριξης για την κάλυψη των ζημιών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των γεωργικών και τουριστικών αλυσίδων. Αν μη τι άλλο η κρίση αναδεικνύει την ευπάθεια και της Ιταλίας σε διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφοροποίησης των αγορών και των καναλιών εξαγωγών για τη μείωση του κινδύνου από εξωτερικά σοκ.