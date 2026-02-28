Με θετικό πρόσημο αξιολογούν Αθήνα και Ουάσιγκτον την τριήμερη αποστολή του Γιώργου Γεραπετρίτη στην αμερικανική πρωτεύουσα κατά την οποία επαναβεβαιώθηκε πως η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκεται πράγματι στο ανώτατο δυνατό σημείο, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν από κοινού πεδία περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας.

Στη δική του ανακοίνωση, μετά το πέρας της συνάντησης Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω του εκπροσώπου του αποτύπωσε τη νέα δυναμική εντός της οποίας κινούνται εμφανώς οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε αυτήν τη δεύτερη θητεία Τραμπ.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας. Οι ηγέτες συζήτησαν την επέκταση της ενεργειακής συνεργασίας και των εμπορικών δεσμών ΗΠΑ-Ελλάδας, την προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και της περιφερειακής ασφάλειας, καθώς και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ

Η αμερικανική πλευρά, εξάλλου, έκανε σαφείς τις προθέσεις της απέναντι στην Αθήνα και σε συμβολικό επίπεδο, μεταφέροντας λίγες ώρες πριν την πραγματοποίηση της συνάντησης, το τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Λευκό Οίκο, και συγκεκριμένα στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας καθώς ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εκτελεί και χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.

Με φόντο την αναβάθμιση της συνάντησης Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, αρμόδιες πηγές από την Αθήνα έκαναν λόγο στα «ΝΕΑ» για κίνηση «πολύ υψηλού συμβολισμού».

Ένα από τα κύρια θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ ήταν η συμφωνία της οριστικοποίησης των διαδικασιών για τη διεξαγωγή του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του έτους και συγκεκριμένα με ορίζοντα έως τα τέλη Μαϊου.

Με δεδομένο ότι στην κορυφή της ατζέντας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται επί του παρόντος το Ιράν και με βάση το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί αφενός στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ και αφετέρου αξιόπιστο συνομιλητή όλων των μερών στην ευρύτερη περιοχή, οι διαβουλεύσεις των δύο ΥΠΕΞ στον Λευκό Οίκο ανέδειξαν τη σημασία της χώρας μας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, με κρίσιμο παράγοντα τις ενεργές διμερείς και τριμερείς συνεργασίες που διατηρεί η Αθήνα στην περιοχή.

Με φόντο τη Συρία, Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν στον Λευκό Οίκο να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή ενώ, στον απόηχο της εναρκτήριας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επανέλαβε στον Αμερικανό ομόλογό του την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και την ανασυγκρότηση στη Γάζα.

Ενημέρωση από πλευράς Γεραπετρίτη στον Ρούμπιο υπήρξε και ως προς το ζήτημα του Κυπριακού, το οποίο τέθηκε και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης (11/2) συνάντησης κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

Στο κομμάτι που αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις και τους κλυδωνισμούς που έχουν δεχθεί εσχάτως, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την κοινή πεποίθηση πως θα πρέπει να οικοδομήσουν επί της συγκεκριμένης σχέσης παρά τα όποια προβλήματα κατά καιρούς εμφανίζονται καθώς, όπως πραδέχθηκαν, είναι σημαντικό να ενώνουν δυνάμεις εντός του τρέχοντος ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού προκειμένου να προωθούν τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Στο πεδίο των διεθνών εξελίξεων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Μάρκο Ρούμπιο αντάλλαξαν απόψεις και για την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική ενώ στο πεδίο της οικονομικής διπλωματίας συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσής της με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις. Οι δυο υπουργοί επιπλέον συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΑΦΕΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Κατά την άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ παρέστη στην τελετή υπογραφής συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards and Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του Αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγας.

📍 Washington, D.C. FM George Gerapetritis met with FBI Director Kash Patel @FBIDirectorKash at FBI Headquarters. Discussions focused on security challenges, hybrid threats and migration.@USAmbassadorGR pic.twitter.com/qC6tY91J7G — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 27, 2026

Μετά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έγινε δεκτός από τη Γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, με την οποία οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις διμερείς και τις διατλαντικές σχέσεις.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Διευθυντή του FBI Κας Πατέλ στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού, όπου οι συζητήσεις ειχαν στο επίκεντρο τις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, τις υβριδικές απειλές (κυρίως τεχνολογικές) το οργανωμένο έγκλημα και τη μετανάστευση. Στη συνάντηση παρούσα ήταν και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, επί τάπητος τέθηκε και η διείσδυση Ρωσίας και Κίνας στην Ευρώπη.