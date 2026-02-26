Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση διήρκησε 50’ και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Κατά τη συνάντηση, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα.

Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις.

Συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας.

Έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής.

Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Συμφώνησαν, επίσης, να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

Τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Είχα σήμερα την ευκαιρία να συναντήσω τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Mάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Ουάσιγκτων, στον Λευκό Οίκο, για δεύτερη φορά μέσα στο τελευταίο έτος. Έχουμε μία πολύ καλή, πολύ εποικοδομητική σχέση.

Συνομιλούμε τακτικά, τόσο για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών, όσο βεβαίως και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι ένας εξαιρετικά καλός γνώστης των περιφερειακών θεμάτων και ιδίως εκείνων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σήμερα στο ανώτατο δυνατό σημείο.

Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Σε ό, τι αφορά τις ευρωατλαντικές σχέσεις, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο νέο δυναμικό περιβάλλον. Η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση.

Σε ό, τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, συνομιλήσαμε για τα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως είναι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική – όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι.

Για μία ακόμη φορά θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά. Με όραμα για την πατρίδα μας, με σθένος και δύναμη, χωρίς ηττοπάθεια, με αυτοπεποίθηση.