Στις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα εδάφη της Ουκρανίας που τελούν υπό ρωσική κατοχή αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την τοποθέτησή του στην 61η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας του ίδιου του Οργανισμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση «ιστορικό ορόσημο», καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η επέτειος συμπίπτει με «σοβαρή κρίση ρευστότητας», την οποία περιέγραψε ως υπαρξιακή απειλή για την αποστολή του θεσμού. «Η ρητορική μας πρέπει να συνοδεύεται από τους αναγκαίους πόρους», ανέφερε, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή και ταυτόχρονα την ανάγκη για έναν ΟΗΕ πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και υπόλογο.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εστίασε επίσης στην «πολυκρίση» που, όπως είπε, δοκιμάζει τη σύνδεση ειρήνης, ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την Ουκρανία, επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στην κυριαρχία της χώρας, κάνοντας λόγο για υπεράσπιση της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου απέναντι στον αναθεωρητισμό. Χαιρέτισε τις προσπάθειες για ειρήνη, αλλά σημείωσε ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον βίαιο εκτοπισμό Ουκρανών παιδιών, περιγράφοντάς τον ως «ιδιαίτερα ζοφερό σημείο» και υπογραμμίζοντας ότι «η απόπειρα σφετερισμού του μέλλοντος ενός έθνους πρέπει να σταματήσει».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε, επίσης, στη Συρία, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα προϋποθέτει πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και με ισότιμη συμμετοχή όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση.

Για τη Μέση Ανατολή, χαιρέτισε την απελευθέρωση ομήρων ως «νίκη της διπλωματίας», επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη μετάβασης σε μόνιμη εκεχειρία. Παράλληλα, χαρακτήρισε καταστροφική την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και επανέλαβε ότι η μόνη βιώσιμη πολιτική λύση παραμένει η λύση των δύο κρατών, με ασφάλεια για το Ισραήλ και κυρίαρχο κράτος για τους Παλαιστινίους.

Ως προς τη συνολική διεθνή στάση της χώρας, ο υπουργός περιέγραψε δύο βασικούς άξονες: τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της Ε.Ε., που στηρίζει την πολυμέρεια, και τη συμμετοχή της ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με πυξίδα –όπως είπε– την καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. «Ο σεβασμός του Καταστατικού Χάρτη δεν γίνεται κατά το δοκούν», σημείωσε.

Παράλληλα, προέβαλε και την εσωτερική διάσταση της πολιτικής για τα δικαιώματα, αναφερόμενος σε εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού, πολιτικές κατά της εμπορίας ανθρώπων, την ισότητα των φύλων, καθώς και σε στρατηγική για την προστασία των νέων και την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Στο μεταναστευτικό, ανέδειξε τη διάσταση της διάσωσης ανθρώπινων ζωών και της διεθνούς προστασίας, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης και την αποτροπή εργαλειοποίησης των ροών.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την περίοδο 2028–2030, παρουσιάζοντας ως κεντρικό πυλώνα την εκπαίδευση και την ανάγκη καλλιέργειας μιας παγκόσμιας «κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Στο ίδιο πλαίσιο, παρέπεμψε και στην πρωτοβουλία για την έναρξη Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με στόχο –όπως είπε– τη σύμπραξη κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών.