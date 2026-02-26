Αναβαθμίζεται η συνάντηση Γεραπετρίτη – Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ο Μάρκο Ρούμπιο μετέφερε τη συνάντηση από το Στέιτ Ντιπαρτμεντ στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, το τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ θα γινει στο γραφείο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οικου καθώς ο Αμαρικανός υπουργός Εξωτερικών εκτελεί παράλληλα χρέη συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Αρμόδιες πηγές, μιλώντας στα «ΝΕΑ», επιβεβαιώνουν την πληροφορία κάνοντας λόγο για κίνηση «υψηλού συμβολισμού» για το επίπεδο της σχέσης των δύο χωρών.

Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ – την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αξιολόγησε ως «σημαντική» – πραγματοποιείται σε ένα μομέντουμ κατά το οποίο χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με το Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και την ώρα που η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής όλων των ενεργών δρώντων της ευρύτερης περιοχής.

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως πέραν των διμερών ζητημάτων που θα τεθούν εκ νέου επί τάπητος, κρίσιμο ρόλο στη συνάντηση θα διαδραματίσει ο συντονισμός για τη διασφάλιση κοινών στόχων με απώτερο σκοπό την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Κύρια αφορμή, ωστόσο, για τη συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ είναι δεδομένο πως αποτελεί η προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που αναμένεται να διεξαχθεί στην Αθήνα έως τα τέλη Μαϊου, οπότε και σχεδιάζει να επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η σημερινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – ΗΠΑ δεν προέκυψε πάντως αιφνίδια, παρ΄ότι έτσι αποτυπώθηκε στη δημόσια σφαίρα.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ήδη από τις 30 Ιανουαρίου με ορίζοντα τον 6ο γύρο του ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου ενώ προ δύο εβδομάδων, ενόψει της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου, είναι προφανές πως συζητήθηκε εκ νέου η συγκεκριμένη συνάντηση καθώς εκείνες τις μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνεχείς επαφές (και) με τις ΗΠΑ έως ότου κλειδώσει το ακριβές καθεστώς συμμετοχής της χώρας μας στο εν λόγω όργανο, που τελικώς έγινε με ρόλο παρατηρητή.

Στην ατζέντα των ελληνοαμερικανικών διαβουλεύσεων κατά την επίσκεψη Γεραπετρίτη, κυρίαρχη θέση θα έχουν τα διμερή ζητήματα ενώ σημαντικό χώρο θα καταλάβουν και οι ευρωατλαντικές σχέσεις.

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται επίσης ότι οι δύο ΥΠΕΞ θα συζητήσουν για τις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για την ελληνική παρουσία στη Γάζα προσεχώς, τοσο μέσω της ανοικοδόμησης όσο και μέσω της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Ξεχωριστή θέση λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής θα έχουν αδιαμφισβήτητα και τα ενεργειακά πρότζεκτ που βρίσκονται στα σκαριά, την ώρα που στην Ουάσιγκτον ταυτόχρονα βρίσκεται για σχετικές διαβουλεύσεις και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου καθώς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι προγραμματισμένο επιπλέον να έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ θα απευθύνει ομιλία και στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.