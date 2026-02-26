Ο υπουργος Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στην Ουάσιγκτον όπου σήμερα θα έχει συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Έλληνας ΥΠΕΞ διαβαίνει το κατώφλι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε λιγότερο από έναν χρόνο για μια ανταλλαγή απόψεων με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια στιγμή, μάλιστα, ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διεθνή πραγματικότητα.

Η προηγούμενη φορά που ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για διαβουλεύσεις με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ ήταν πέρσι στις 28 Φεβρουαρίου όταν ήταν εκ των πρώτων Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών που είχαν τότε συναντηθεί με τον Ρούμπιο έπειτα από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ – την οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αξιολόγησε ως «σημαντική» – πραγματοποιείται σε ένα μομέντουμ κατά το οποίο χτυπάνε τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με το Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και την ώρα που η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι ο πλέον αξιόπιστος συνομιλητής όλων των ενεργών δρώντων της ευρύτερης περιοχής.

Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως πέραν των διμερών ζητημάτων που θα τεθούν εκ νέου επί τάπητος, κρίσιμο ρόλο στην αυριανή συνάντηση θα διαδραματίσει ο συντονισμός για τη διασφάλιση κοινών στόχων με απώτερο σκοπό την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Κύρια αφορμή, ωστόσο, για τη συνάντηση των δύο ΥΠΕΞ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι δεδομένο πως αποτελεί η προετοιμασία του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ που αναμένεται να διεξαχθεί στην Αθήνα έως τα τέλη Μαϊου, οπότε και σχεδιάζει να επισκεφθεί την ελληνική πρωτεύουσα ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η σημερινή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – ΗΠΑ δεν προέκυψε πάντως αιφνίδια, παρ΄ότι έτσι αποτυπώθηκε στη δημόσια σφαίρα.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ήδη από τις 30 Ιανουαρίου με ορίζοντα τον 6ο γύρο του ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού Διαλόγου ενώ προ δύο εβδομάδων, ενόψει της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου, είναι προφανές πως συζητήθηκε εκ νέου η συγκεκριμένη συνάντηση καθώς εκείνες τις μέρες ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνεχείς επαφές (και) με τις ΗΠΑ έως ότου κλειδώσει το ακριβές καθεστώς συμμετοχής της χώρας μας στο εν λόγω όργανο, που τελικώς έγινε με ρόλο παρατηρητή.

Στην ατζέντα των ελληνοαμερικανικών διαβουλεύσεων κατά τη δεύτερη επίσκεψη Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κυρίαρχη θέση θα έχουν τα διμερή ζητήματα ενώ σημαντικό χώρο θα καταλάβουν και οι ευρωατλαντικές σχέσεις.

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρείται επίσης ότι οι δύο ΥΠΕΞ θα συζητήσουν για τις διεθνείς εξελίξεις καθώς και για την ελληνική παρουσία στη Γάζα προσεχώς, τοσο μέσω της ανοικοδόμησης όσο και μέσω της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Ξεχωριστή θέση λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής θα έχουν αδιαμφισβήτητα και τα ενεργειακά πρότζεκτ που βρίσκονται στα σκαριά, την ώρα που στην Ουάσιγκτον ταυτόχρονα βρίσκεται για σχετικές διαβουλεύσεις και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου καθώς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι προγραμματισμένο επιπλέον να έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ θα απευθύνει ομιλία και στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.