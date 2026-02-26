Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ιράν «αρνείται» να συζητήσει για το πρόγραμμά του ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, γεγονός που, όπως είπε, συνιστά «πολύ μεγάλο πρόβλημα». Η τοποθέτηση αυτή έγινε την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από την έναρξη νέων έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) επιθυμεί διπλωματικές λύσεις. Τις προτιμά (…) Δεν θα χαρακτηρίσω λοιπόν την αυριανή ημέρα ως τίποτε άλλο παρά ημέρα συνομιλιών οι οποίες, το ελπίζω, θα είναι παραγωγικές, αλλά σε τελευταία ανάλυση, ξέρετε, πρέπει να συζητήσουμε κι άλλα πράγματα πέρα από το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας» του Ιράν, ανέφερε ο κ. Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις, στην Καραϊβική.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το Ιράν αρνείται να συζητήσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους μαζί μας ή με οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα».

Την Τρίτη, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει όπλα ικανά να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» στη Μέση Ανατολή και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ».

Ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης έχει ήδη αποστείλει στον Περσικό Κόλπο τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003, εντείνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

Απαντώντας, το Ιράν απέρριψε τις αμερικανικές κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα» της Ουάσιγκτον σχετικά με τους εξοπλισμούς του. Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου που είχε δημοσιοποιηθεί πέρυσι, τα ιρανικά οπλικά συστήματα διαθέτουν βεληνεκές έως 3.000 χιλιομέτρων, κάτι που δεν επιτρέπει την προσβολή του αμερικανικού εδάφους.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη και οι διπλωματικές ισορροπίες

Η επιμονή της αμερικανικής πλευράς για συζητήσεις γύρω από το ιρανικό εξοπλιστικό πρόγραμμα επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, ιρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στη Γενεύη εκφράζοντας αισιοδοξία για τις νέες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία εκπροσωπούν ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η στάση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματός τους, τους ζητήσαμε να μην αποπειραθούν να το ξαναρχίσουν, αλλά ιδού που το κάνουν σήμερα», ανέφερε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο. «Τους βλέπουμε μόνιμα να προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια στοιχεία. Δεν προχωρούν σε εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου) προς το παρόν, αλλά προσπαθούν να φθάσουν στο στάδιο όπου θα μπορούν να το κάνουν τελικά».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ιουνίου του 2025 «εξάλειψαν» το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας — ισχυρισμός που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και αμφισβητήσεις.