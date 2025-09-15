Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, απηύθυνε σήμερα σαφές αίτημα για τον αφοπλισμό της Χαμάς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι «η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», επισημαίνοντας την αναγκαιότητα εξουδετέρωσης της ένοπλης δραστηριότητας της οργάνωσης μετά τις πρόσφατες επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη του Ισραήλ, σημειώνοντας πως θα παρέχει «ακλόνητη στήριξη» στις προσπάθειες που καταβάλλονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η στάση των ΗΠΑ για το μέλλον της Γάζας και τις σχέσεις με το Ιράν

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση των Παλαιστινίων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας νέας προοπτικής για την περιοχή: «Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε δε ότι το Ισραήλ μπορεί να βασίζεται στην αδιάλειπτη υποστήριξη των ΗΠΑ για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του για την άσκηση μέγιστης πίεσης στο Ιράν, το οποίο στηρίζει την Χαμάς, μέχρις ότου – όπως σημείωσε – η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία» στην περιφερειακή της πολιτική.