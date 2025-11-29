Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές. Ο Ρούμπιο φέρεται να επικεντρώνεται στις διαπραγματεύσεις για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Αντί του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, στη σύνοδο θα παραστεί ο αναπληρωτής του, Κρίστοφερ Λαντάου. Ο Λαντάου αναμένεται να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του προγράμματος του Ρούμπιο, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η απουσία του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη από μια τόσο κρίσιμη διατλαντική συνάντηση θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σχεδιάζει να μην συμμετάσχει στη σύνοδο της 3ης Δεκεμβρίου, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα σχέδιά του ενδέχεται να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Η πιθανή απουσία του σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ορισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Κανονικά, πραγματοποιούνται δύο επίσημες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ κάθε χρόνο, και η απουσία του Αμερικανού υπουργού θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο, τονίζοντας ωστόσο ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει “ανανεωθεί πλήρως” κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τραμπ. “Τα ιστορικά επιτεύγματα στην εξωτερική πολιτική μέσα σε μόλις 10 μήνες αυτής της κυβέρνησης μιλούν από μόνα τους”, πρόσθεσε.