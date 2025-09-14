Στο Ισραήλ έφτασε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκινώντας μια περιοδεία-κλειδί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την Ευρώπη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Ρούμπιο, μετά το Ισραήλ, θα επισκεφτεί την Βρετανία, ολοκληρώνοντας την αποστολή του στις 18 Σεπτεμβρίου.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Αμερικανός υπουργός θα παρουσιάσει στους Ισραηλινούς αξιωματούχους τις βασικές προτεραιότητες της Ουάσινγκτον για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και θέματα που αφορούν την ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Ο Ρούμπιο αναμένεται να επιβεβαιώσει την αμετακίνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην προστασία του Ισραήλ.

Παράλληλα, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ότι «η Χαμάς δεν θα έχει ξανά τον έλεγχο στη Γάζα» και στην ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων – ζητήματα που παραμένουν στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Συζητήσεις για το μέλλον της Γάζας και την ασφάλεια του Ισραήλ

Κατά τη συνάντησή του με την ισραηλινή ηγεσία, θα τεθούν επί τάπητος τόσο οι επιχειρησιακοί στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» όσο και το ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας ΗΠΑ – Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μάρκο Ρούμπιο θα επαναλάβει τη σαφή αντίθεση της Ουάσινγκτον σε ενέργειες που, κατά την αμερικανική άποψη, υπονομεύουν την ασφάλεια του Ισραήλ – μεταξύ αυτών και η «μονομερής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που ανταμείβει την τρομοκρατία της Χαμάς», καθώς και οι νομικές ενέργειες κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Επιπλέον, ο Ρούμπιο θα έχει επαφές με οικογένειες ομήρων, τονίζοντας την επιμονή των ΗΠΑ για άμεση επιστροφή των απαχθέντων – εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από την αμερικανική κυβέρνηση ως «κορυφαία προτεραιότητα».

Από το Τελ Αβίβ στο Λονδίνο – Στο επίκεντρο η διεθνής ασφάλεια

Μετά το Ισραήλ, το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών θα συνεχιστεί στο Λονδίνο, όπου θα πάρει μέρος στην αμερικανική προεδρική αποστολή, με αφορμή τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία (16-18 Σεπτεμβρίου).

Στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Ρούμπιο θα συναντήσει την ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ. Οι συνομιλίες αναμένεται να εστιάσουν στη διμερή συνεργασία ΗΠΑ – Βρετανίας για την αντιμετώπιση κρίσιμων διεθνών ζητημάτων: από τον τερματισμό του «πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας» και την αποτροπή της πυρηνικής εξάπλωσης στο Ιράν, έως την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, το αίτημα κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής.

Πηγές: Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, BBC.com

Ν.X.