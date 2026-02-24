Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.
Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.