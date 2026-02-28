Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια. Ο διακεκριμένος δικηγόρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου στην Αθήνα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, ο γιος του, Χρίστος Κούγιας, προχώρησε σε συγκινητικές αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του. Οι δημοσιεύσεις συνοδεύονταν από φωτογραφίες οικογενειακών στιγμών, στις οποίες εμφανίζονται επίσης η μητέρα του, Εύη Βατίδου, και η αδελφή του, Μάιρα.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε:

Τι είχε πει για τον πατέρα του στο Anestea the podcast

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, Anestea the podcast, ο Χρίστος Κούγιας είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τον πατέρα του. Ερωτηθείς αν του λείπει, είχε απαντήσει: «Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Προφανώς μου λείπει, αλλά είτε πεις ναι είτε πεις όχι, είναι σε άκυρες στιγμές. Το πρωί μπορεί να μίλαγα με κάποιον στον στρατό και να ήμουν απόλυτα ok. Είναι οι στιγμές, δεν ξέρω πώς να στο πω. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Η ζωή μου με εκείνον ήταν περιτριγυρισμένη από πολύ στάνταρ πράγματα. Μόνο γήπεδο, δικηγορία και οι ακαδημαϊκές μου επιδόσεις (σ.σ. γελάει)».

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του πατέρα του, είχε σημειώσει: «Ο πατέρας μου ήταν έντονος άνθρωπος, ήταν μονίμως στην τσίτα και δεν ηρεμούσε ποτέ. Για αυτό λέγαν όλοι ότι ο Κούγιας ήταν νούμερο ένα, γιατί μόνο αυτός το έκανε έτσι (σ.σ. ο τρόπος που δούλευε). Υπάρχουν κι άλλοι ποινικολόγοι που κάνουν μια πολύ φυσιολογική ζωή».

Ο Χρίστος Κούγιας είχε μοιραστεί και ένα χιουμοριστικό περιστατικό από το γήπεδο, που, όπως είπε, χαρακτήριζε απόλυτα τον πατέρα του: «Ήταν σκληρός άνθρωπος αλλά όχι με τον εαυτό του. Ο ορισμός του νάρκισσου… Για να καταλάβεις πώς ήταν ο μπαμπάς μου, θα σου περιγράφω ένα κορυφαίο σκηνικό: Είχε πάει πέρυσι στον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ και ο πατέρας μου με τους οπαδούς της ΑΕΚ είχε πολύ κακή σχέση. Μπαίνει στο γήπεδο, κάτι του λένε και ο πατέρας μου κάνει ένα κ@λοδάχτυλο. Γίνεται ο χαμός, το βλέπω εγώ το βίντεο και τον παίρνω τηλέφωνο την άλλη μέρα και του λέω “τι έκανες, πας καλά;”. Μου είπε “τι έκανα;” και του λέω “δεν έχεις δει τις φωτογραφίες με τα κ@λοδάχτυλα και αυτά;”, και μου απάντησε “Τι; Πήγανε φτιάξανε ψεύτικα βίντεο; Άσε, πάλι με έχουν στοχοποιήσει”. Δεν έβγαζες άκρη. Με αυτό τον άνθρωπο δεν ήξερες».