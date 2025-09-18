Ο Χρήστος Κούγιας αποφάσισε να τιμήσει και διαδικτυακά την μνήμη του πατέρα του Αλέξη Κούγια, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο σε ηλικία 74 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γιος του ποινικολόγου ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου, μεγάλου έργου, που έχει σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη και το έργο του διάσημου νομικού. Σε story που ανέβασε το απόγευμα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Κούγιας γνωστοποίησε, ότι ετοιμάζει μια νέα ιστοσελίδα-αφιέρωμα, η οποία θα περιλαμβάνει όχι μόνο το βιογραφικό και τις υποθέσεις του πατέρα του, αλλά και μια αναφορά στους στενούς του συνεργάτες.

«Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα – αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην ανάρτησή του.