Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου, ο Χρίστος Κούγιας, μέσω ανάρτησής του, γνωστοποίησε ότι κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό που περιέχει προσωπικά του δεδομένα, με αποτέλεσμα να αποφασίσει την απενεργοποίηση των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Κούγιας επισημαίνει:

«Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με προσωπικά στοιχεία μου σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI. Ως εκ τούτου μην ανοίξετε κάποιο link που αφορά το όνομά μου ή μήνυμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες μου, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στους δικούς σας λογαριασμούς. Σε συνεργασία με την εταιρεία Crime Lab του κ. Μανώλη Σφακιανάκη, αποφασίσαμε την απενεργοποίηση των λογαριασμών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά από παρότρυνση του κ. Σφακιανάκη και των δικηγόρων μου θα προσκομιστούν σήμερα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ύστερα θα υποβληθεί μήνυση κατά των λογαριασμών που προσπαθούν να με εκβιάσουν».