Το ξέσπασμα του Χρήστου Κούγια προκάλεσε το πρώτο δημοσίευμα 8 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του για υπόθεση που χειρίζεται το δικηγορικό του γραφείο, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση στα Μέσα Ενημέρωσης μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια γράφοντας σε ανάρτησή του στο Instagram «8 μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα μου, γίνεται η πρώτη δημόσια αναφορά σε υπόθεση που χειρίζεται συνεργάτης του γραφείου», αναδημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με την υπόθεση του Γιάννη Κούστα και της Σοφίας Γιαννικοπούλου, την οποία είχε αναλάβει το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του. Σε άλλη του ανάρτηση δε, σημειώνει ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στα ΜΜΕ στη δουλειά που κάνουν οι συνεργάτες του πατέρα του μετά τον θάνατό του, ενώ αναφέρθηκε και σε ανακρίβειες που έχουν για το δικηγορικό γραφείο του πατέρα του γραφτεί από τότε που αυτός «έφυγε» από τη ζωή.

Συγκεκριμένα ο Χρήστος Κούγιας αναφέρει:

«8 μήνες:

• Με αναφέρετε ως δικηγόρο για τα κλικς (ενώ σπουδάζω)

• Με καλείτε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για συνέντευξη να πω τι;

• Γράφετε ότι το γραφείο υπολειτουργεί

• Γράφετε ότι έφυγαν όλοι οι πελάτες του πατέρα μου λόγω χαμηλού επιπέδου δικηγόρων

• Αδιαφορούσατε πλήρως για κάθε επιτυχία του γραφείου γιατί προφανώς σας ενδιέφερε περισσότερο ο Κούγιας από τη φύση της υπόθεσης

Αυτά για το “δικηγορικό” κομμάτι.

Τα υπόλοιπα όσα έχουν γραφτεί – ειπωθεί όταν έρθει η ώρα τους.

Τελικά έφυγαν οι δικηγόροι;

Έφυγαν οι πελάτες;

Υπάρχει εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του πατέρα μου ή είναι χαμηλού επιπέδου για τα γούστα των media;

Ας απαντήσουν οι ειδήμονες των καναλιών και των ιστοσελίδων».