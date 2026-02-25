Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 32 πόντους, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα του Ολυμπιακού με 99-94 στην διπλή παράταση από τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Γάλλου γκαρντ στην EuroLeague ήταν οι 31 πόντοι, τους οποίους σημείωσε στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Μονακό στις 23 Μαΐου 2025.

Ο απολογισμός του Εβάν Φουρνιέ

32 πόντοι

5/12 δίποντα

5/9 τρίποντα

7/8 βολές

9 ριμπάουντ

3 ασίστ

1 κλέψιμο

6 λάθη

1 μπλοκ

4 κερδισμένα φάουλ

26 PIR

σε 32’10”