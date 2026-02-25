Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 32 πόντους, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στην EuroLeague, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα του Ολυμπιακού με 99-94 στην διπλή παράταση από τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Γάλλου γκαρντ στην EuroLeague ήταν οι 31 πόντοι, τους οποίους σημείωσε στον ημιτελικό του Final Four στο Άμπου Ντάμπι απέναντι στη Μονακό στις 23 Μαΐου 2025.
Ο απολογισμός του Εβάν Φουρνιέ
32 πόντοι
5/12 δίποντα
5/9 τρίποντα
7/8 βολές
9 ριμπάουντ
3 ασίστ
1 κλέψιμο
6 λάθη
1 μπλοκ
4 κερδισμένα φάουλ
26 PIR
σε 32’10”
- Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους
- Η Παρί Σεν Ζερμέν προκρίθηκε στους «16» του Champions League με ισοπαλία κόντρα στη Μονακό
- Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο της Γης «άκουσε» το Σύμπαν – 13,7 εκατομμύρια κοσμικά αντικείμενα σε μία χαρτογράφηση