Ο Ολυμπιακός πάλεψε σθεναρά στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν αγώνα που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις και έφτασε στο δραματικό φινάλε. Παρά την εξαιρετική προσπάθεια, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση των γηπεδούχων, οι οποίοι με την καταιγίδα των τρίποντων κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Μετά την ήττα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας πως μερικές φορές, μία απόφαση είναι ικανή να κρίνει την έκβαση ενός αγώνα.