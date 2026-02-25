Ο Ολυμπιακός πάλεψε σθεναρά στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν αγώνα που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις και έφτασε στο δραματικό φινάλε. Παρά την εξαιρετική προσπάθεια, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να αντέξουν στην πίεση των γηπεδούχων, οι οποίοι με την καταιγίδα των τρίποντων κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη.
Μετά την ήττα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι, υπογραμμίζοντας πως μερικές φορές, μία απόφαση είναι ικανή να κρίνει την έκβαση ενός αγώνα.
«Όταν χάνεις με τον τρόπο που χάσαμε σήμερα είναι λύπηρο και απογηοητευτικό. Είχαμε τις δυο τελευταίες κατοχές τόσο στα 40 λεπτά, όσο επίσης και στην πρώτη παράταση και δε σκοράραμε. Αξίζαμε κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Μερικές φορές έχει να κάνει με μια απόφαση. Μερικές φορές μια απόφαση κρίνει το παιχνίδι. Όπως και έγινε».
- Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους
- Η Παρί Σεν Ζερμέν προκρίθηκε στους «16» του Champions League με ισοπαλία κόντρα στη Μονακό
- Το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο της Γης «άκουσε» το Σύμπαν – 13,7 εκατομμύρια κοσμικά αντικείμενα σε μία χαρτογράφηση