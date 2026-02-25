Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αναντολού Εφές, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-81 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την επικράτηση με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς παραμένει μέσα στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, με το ρεκόρ της να βελτιώνεται σε 17-12.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ξεχώρισε για τους νικητές με 21 πόντους (6/8 τρίποντα) και 4 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Εφές, ο Ντοζίερ έδωσε μάχη με 21 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Η Εφές παραμένει σε δύσκολη θέση, με ρεκόρ 9-20 και έχει χάσει κάθε ελπίδα για πρόκριση στα πλέι-οφ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισόπαλη, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα, και την Εφές να προηγείται στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 19-23. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε ρυθμό στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας στο ημίχρονο με προβάδισμα 44-37.

Η Εφές αντέτεινε σθεναρή αντίσταση στην τρίτη περίοδο, μειώνοντας την απόσταση στους τρεις πόντους (65-62). Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι στο τελευταίο δεκάλεπτο ανέκτησαν τον έλεγχο και, με καθοριστικές επιδόσεις από τον Μπάτλερ και τον Νουόρα, έκλεισαν το παιχνίδι με 91-81.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 44-37, 65-62, 91-81