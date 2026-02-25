Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο πόστο της, έπειτα από έναν μήνα απουσίας λόγω της πρόσφατης περιπέτειας υγείας που την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η γνωστή παρουσιάστρια δηλώνει συγκινημένη για την υποστήριξη που έλαβε όλο αυτό το διάστημα και ξήγησε πώς βίωσε την περιπέτεια με την υγεία της και την πορεία της ανάρρωσής της.

«Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100% αλλά θα φτάσω. Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία στη ΜΕΘ και η επάνοδος

Η Σία Κοσιώνη περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, τονίζοντας τη σημασία της υγείας και της οικογένειας. «Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας. Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου κάτι να πάει στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο».

Η στήριξη της οικογένειας

Η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε «βράχο» στη δοκιμασία που πέρασε. «Ο σύζυγός μου ήταν βράχος δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, ήταν το στήριγμά μου, δεν με άφησε δευτερόλεπτο και του είμαι ευγνώμων, όπως και σε όλη μας την οικογένεια. Είναι μια δοκιμασία για όλη την οικογένεια. Κάναμε FaceTime ακόμα και τις εργασίες του σχολείου», πρόσθεσε.