Στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε προ ημερών με πνευμονιόκοκκο, επέστρεψε η Σία Κοσιώνη, σχεδόν μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που έλαβε.

Η δημοσιογράφος είχε προγραμματίσει επανέλεγχο για την πορεία της υγείας της, κάτι το οποίο άλλωσε είχαν συστήσει στην ίδια οι θεράποντες ιατροί της.

Η Σία Κοσιώνη βρίσκεται στο σπίτι της τις τελευταίες έξι ημέρες, ύστερα από 16 ημέρες νοσηλείας, πολλές από τις οποίες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω πνευμονίας που προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η δημοσιογράφος είχε μοιραστεί φωτογραφίες με την οικογένειά της και περιέγραψε τη δοκιμασία που πέρασε, δίνοντας παράλληλα συμβουλές για την πρόληψη.

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένειά μου» αναφέρει η παρουσιάστρια, εξηγώντας πως το πρόβλημα προκλήθηκε από το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου.

Όπως σημειώνει, «υπεύθυνο για τη δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο “υποτίθεται” δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ». Η ίδια προτρέπει το κοινό να συζητήσει με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εμβολιασμού, ακόμη κι αν δεν ανήκει σε ευπαθή ομάδα.

Η συγκινητική ευγνωμοσύνη της δημοσιογράφου

Η Σία Κοσιώνη ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα και τη στήριξή τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την οικογένειά της και ιδιαίτερα προς τον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε «φύλακα άγγελό» της.

«Στον μικρό μας άγγελο, τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Και σε όλους εσάς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους, που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο».