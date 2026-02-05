Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από νοσηλεία με πνευμονία.

Η αρχική της νοσηλεία έγινε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και στη συνέχεια σε απλό δωμάτιο.

Η επιστροφή της στο σπίτι ανακοινώθηκε από τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος ανέφερε ότι είναι γερή και δυνατή.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε η Σία Κοσιώνη, η οποία τις προηγούμενες ημέρες νοσηλευόταν με πνευμονία σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των νοτίων προαστίων.

Η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα συνέχισε τη νοσηλεία της σε απλό θάλαμο. Σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 επέστρεψε στο σπίτι της.

«Η Σία ευτυχώς πήρε, επιτέλους, σήμερα εξιτήριο. Η φωτογραφία είναι από τη ΜΕΘ τις πρώτες, πολύ δύσκολες, ημέρες όταν της μετέφερα όλη την αγάπη που λάμβανε από τον έξω κόσμο και εκείνη με κάθε λέξη δυνάμωνε λίγο παραπάνω. Χαμογελούσε, κιόλας, φωτίζοντας το νοσοκομείο.

Όλες αυτές τις ημέρες κατακλυστήκαμε από ευχές και προσευχές. Μέσα στην ατυχία μας είμαστε, λοιπόν, πολύ τυχεροί και σας ευγνωμονούμε, οικογενειακά, όλες και όλους. Όχι μόνο τους φίλους και γνωστούς μας, αλλά και όλους εσάς που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε προσωπικά και σταθήκατε τόσο συγκινητικά δίπλα μας.

Οφείλουμε επίσης θερμές ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές για την επιστήμη αλλά και την ανθρωπιά τους.

Κάτι τελευταίο: συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και εμβολιαστείτε. Μην ακούτε κανέναν άλλον. Όχι μόνο με το πιο σύνηθες αντιγριπικό εμβόλιο, αλλά και με αυτό για τον πνευμονιόκοκκο και ό,τι άλλο προβλέπεται. Όχι, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε από ατσάλι.

Να είστε όλες και όλοι καλά. Υγεία και αγάπη σε εσάς και τις οικογένειες σας», έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Η ανάρτησή της στο Instagram

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η δημοσιογράφος το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».