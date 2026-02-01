Η Σία Κοσιώνη παραμένει στο νοσοκομείο για δέκατη συνεχόμενη ημέρα μετά από σοβαρή περιπέτεια υγείας με συμπτώματα πνευμονίας, που οδήγησαν στην εσπευσμένη εισαγωγή της τα ξημερώματα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου.

Η δημοσιογράφος νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο, όπου συνεχίζει τη φαρμακευτική αγωγή και την ιατρική παρακολούθηση.

Στο πλευρό της Σίας Κοσιώνη βρίσκεται ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης, ενώ η ίδια εξέφρασε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται για 10η μέρα η Σία Κοσιώνη μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής (23/1), έπειτα από συμπτώματα πνευμονίας που παρουσίασε.

Αφού νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για κάποια 24ωρα, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απλό δωμάτιο, όπου συνεχίζει τη φαρμακευτική της αγωγή και την ιατρική παρακολούθηση. Στο πλευρό της βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η δημοσιογράφος το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από αύριο, Δευτέρα.

Δείτε την ανάρτηση