Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται για 10η μέρα η Σία Κοσιώνη μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της προηγούμενης Παρασκευής (23/1), έπειτα από συμπτώματα πνευμονίας που παρουσίασε.
Αφού νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για κάποια 24ωρα, η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε απλό δωμάτιο, όπου συνεχίζει τη φαρμακευτική της αγωγή και την ιατρική παρακολούθηση. Στο πλευρό της βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο σύζυγός της, Κώστας Μπακογιάννης.
Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η δημοσιογράφος το μεσημέρι της Κυριακής (1/2) έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από αύριο, Δευτέρα.