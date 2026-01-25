Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων, Σία Κοσιώνη, παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο λόγω πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έκριναν απαραίτητη την εντατική νοσηλεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα και η ασφαλής αντιμετώπιση της λοίμωξης. Η παραμονή της στη ΜΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής και ενισχυμένης ιατρικής παρακολούθησης.

Το πρόβλημα υγείας παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, ενώ η δημοσιογράφος βρισκόταν στο στούντιο του ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων. Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της, εμφάνισε έντονη δυσφορία στην αναπνοή και γενική αδιαθεσία, γεγονός που οδήγησε στην αδυναμία της να βγει στον «αέρα». Τη θέση της στο δελτίο ανέλαβε η Χριστίνα Βίδου.

Αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός παροχής πρώτων βοηθειών και η Σία Κοσιώνη μεταφέρθηκε σε θεραπευτήριο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οι γιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή της στη ΜΕΘ, ώστε να χορηγηθεί εντατική φαρμακευτική αγωγή και να υπάρχει συνεχής έλεγχος της αναπνευστικής της λειτουργίας.

Η πορεία της υγείας της κρίνεται σταθερή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το στενό της περιβάλλον, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή της. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται αισιόδοξοι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πνευμονιοκοκκική λοίμωξη απαιτεί χρόνο και προσεκτική αντιμετώπιση.

Η απουσία της από το δελτίο ειδήσεων έχει προκαλέσει κύμα μηνυμάτων συμπαράστασης από συναδέλφους, συνεργάτες και τηλεθεατές, οι οποίοι εκφράζουν την ευχή για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή της στα καθήκοντά της.