Σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της περνάει η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας μεγάλου νοσοκομείου της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία με προβλήματα στην αναπνοή της, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να πάει στην εργασία της, στον ΣΚΑΪ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, την Πέμπτη (22/1/26).

Η παρουσιάστρια μεταφέρθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου οι γιατροί, μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αμέσως, της έκαναν εισαγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος είναι ακόμα στην εντατική, ωστόσο οι πληροφορίες λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Πνευμονιόκοκκος: Ποιος κινδυνεύει περισσότερο από πνευμονιοκοκκική νόσο

Οι μεγαλύτεροι ενήλικες και τα μικρά παιδιά μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν πνευμονιοκοκκική νόσο. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν υποκείμενες καταστάσεις υγείας που μπορεί να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Αυτοί περιλαμβάνουν:

-χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, όπως η ΧΑΠ και το άσθμα

-σακχαρώδης διαβήτης

-ιός HIV (AIDS)

-δρεπανοκυτταρική αναιμία

-διαρροές εγκεφαλονωτιαίου υγρού

-χρόνιες παθήσεις της καρδιάς, του ήπατος ή των νεφρών

-λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για αυτοάνοσα νοσήματα ή άλλες καταστάσεις

-κάπνισμα τσιγάρων

-υπερβολική χρήση αλκοόλ

Τι είδους λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσει ο πνευμονιόκοκκος

Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει διάφορες λοιμώξεις που επηρεάζουν τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο και άλλα μέρη του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί επίσης να διαφέρουν ανάλογα με το μέρος του σώματος που επηρεάζεται.

Πνευμονία

Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία είναι ένας τύπος λοίμωξης των πνευμόνων.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

-βήχας

-αναπνευστικές δυσκολίες

-γρήγορη αναπνοή

-πόνος στο στήθος

-σύγχυση

-πυρετός ή ρίγη

Αυτός ο τύπος πνευμονίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως:

λοίμωξη που εξαπλώνεται από τους πνεύμονες στην κοιλότητα του θώρακα (εμπύημα)

απόφραξη του αέρα στους πνεύμονες (ενδοβρογχική απόφραξη)

συσσώρευση πύου (πνευμονικό απόστημα)

πνευμονική κατάρρευση (ατελεκτασία)

φλεγμονή της εξωτερικής επένδυσης της καρδιάς (περικαρδίτιδα)

Μηνιγγίτιδα

Η μηνιγγίτιδα περιγράφει μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

-πονοκέφαλο

-δυσκαμψία του αυχένα

-πυρετός

-σύγχυση

-κακή διατροφή και έμετος (σε μωρά)

-ευαισθησία στο φως (φωτοφοβία)

Βακτηριαιμία

Η πνευμονιοκοκκική βακτηριαιμία περιγράφει μια μόλυνση του αίματος. Αυτή η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ακόμα και θάνατο!

Τα συμπτώματα αυτής της μόλυνσης του αίματος περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη και μειωμένη εγρήγορση.

Σήψη

Η σήψη περιγράφει τη συνολική απόκριση του σώματος σε μια μόλυνση. Η πνευμονιοκοκκική νόσος μπορεί επίσης να προκαλέσει σήψη.

Τα συμπτώματα της σήψης περιλαμβάνουν:

-πυρετός

-ακραία ρίγη

-αιμορραγία ή εφίδρωση

-σημαντικός πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις

-δυσκολία στην αναπνοή

-αυξημένος καρδιακός ρυθμός

-σύγχυση

Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η σήψη μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη σε:

-εγκέφαλο

-καρδιά

-νεφρά

-πνεύμονες

Ιγμορίτιδα

Αν και υπάρχουν πολλές αιτίες ιγμορίτιδας, ορισμένες λοιμώξεις των κόλπων οφείλονται στον πνευμονιόκοκκο.

Τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας μπορεί να είναι:

-συμφόρηση

-καταρροή

-οπισθορινική ενστάλαξη

-απώλεια όσφρησης

-πόνος στο πρόσωπο

-πονοκέφαλος

Αν και σπάνιες, οι επιπλοκές της ιγμορίτιδας περιλαμβάνουν μολύνσεις των οστών και των ματιών, καθώς και επώδυνα αποστήματα.

Βρογχίτιδα

Η βρογχίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονή στους αεραγωγούς (βρογχικούς σωλήνες) των πνευμόνων. Αν και συνήθως οφείλονται σε ιογενείς λοιμώξεις, οι βακτηριακές λοιμώξεις -όπως ο πνευμονιόκοκκος- μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε βρογχίτιδα.

Τα συμπτώματα είναι:

παραγωγικός βήχας

συριγμός

δυσκολία στην αναπνοή

πόνος στο στήθος

χαμηλός πυρετός

Ωτίτιδα

Η μέση πνευμονιοκοκκική ωτίτιδα είναι ένας τύπος λοίμωξης του μέσου αυτιού. Αυτή είναι μια από τις πιο ήπιες και συχνότερες πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.

Τα συμπτώματα είναι:

-πόνος στο αυτί

-οίδημα και ερυθρότητα του τυμπάνου

-πυρετός

-κούραση

Ποια είναι η θεραπεία της πνευμονιοκοκκικής νόσου

Δεδομένου ότι η νόσος προκαλείται από βακτήρια, η κύρια θεραπεία είναι η λήψη αντιβιοτικών από το στόμα. Άλλες θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν υποστηρικτική φροντίδα ή θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων.

Ανάλογα με τον τύπο της λοίμωξης που έχετε, άλλα μέτρα θεραπείας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παυσίπονα χωρίς ιατρική συνταγή, αποσυμφορητικά και κατανάλωση άφθονων υγρών.

Αν και το ποσοστό προστασίας δεν είναι 100% εγγυημένο, τα εμβόλια για τον πνευμονιόκοκκο βοηθούν πολύ σημαντικά στην προστασία από τα περισσότερα στελέχη και τις σχετικές λοιμώξεις τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Μιλήστε με τον γιατρό σας για να καθορίσετε το εμβόλιο ή τη δοσολογία που είναι καλύτερη για εσάς ή το παιδί σας.

Σημειώνεται πως τα αντιβιοτικά δεν δρουν ενάντια στις ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις και δεν μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση βακτηριακών λοιμώξεων.

Η λήψη αυτών των φαρμάκων όταν δεν είναι απαραίτητη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής στα αντιβιοτικά. Αυτό μπορεί να κάνει πιο δύσκολο για το σώμα σας να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις στο μέλλον.