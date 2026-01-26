Εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου νοσηλευόταν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, έλαβε το πρωί της Κυριακής η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, η οποία μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο ιδιωτικού θεραπευτηρίου για ιατρική παρακολούθηση.

Η Σία Κοσιώνη είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή από την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, γεγονός που την εμπόδισε να συνεχίσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου μετέβη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Μετά τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της για νοσηλεία.

Τι είναι ο πνευμονιόκοκκος

Ο πνευμονιόκοκκος είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες λοιμώξεις. Αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες πρόκλησης πνευμονίας.

Οι πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις εμφανίζονται συχνότερα τον χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης, περίοδο κατά την οποία παρατηρείται αύξηση των αναπνευστικών νοσημάτων.

Το βακτήριο μεταδίδεται μέσω μολυσμένων σταγονιδίων – για παράδειγμα με τον βήχα ή το φτέρνισμα – αλλά και με στενή επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί. Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά κάτω των δύο ετών και οι ενήλικες άνω των 65.

Οι λοιμώξεις που προκαλεί περιλαμβάνουν τόσο διεισδυτικές μορφές, όπως η μηνιγγίτιδα, η βακτηριαιμία και η βακτηριαιμική πνευμονία, όσο και μη διεισδυτικές μορφές, όπως η μέση ωτίτιδα και η κοινή πνευμονία.