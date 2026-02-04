Η Σία Κοσιώνη, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, η οποία νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα λόγω πνευμονίας, φαίνεται πως σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι της και στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatropedia.gr, που επικαλείται το Newsit, εκτός απροόπτου, μέχρι την Παρασκευή η Σία Κοσιώνη αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Μετροπόλιταν, όπου νοσηλεύεται.

Η Πέμπτη (5/2/26) θεωρείται κρίσιμη ημέρα, καθώς οι θεράποντες ιατροί θα προχωρήσουν σε συνολική αξιολόγηση της πορείας της υγείας της. Τότε θα αποφασιστεί αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της στο σπίτι.

Ωστόσο, η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σημαίνει και το τέλος της περιπέτειας. Η αποθεραπεία της, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κατ’ οίκον, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της.

Η πορεία της υγείας και η διάγνωση

Η πνευμονία δεν αποτελεί μια «απλή» λοίμωξη, αλλά μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποδειχθεί απειλητική για τη ζωή, ιδίως όταν ο οργανισμός είναι εξασθενημένος.

Στην περίπτωση της Σίας Κοσιώνη, ο πνευμονιόκοκκος προκάλεσε σοβαρή επιβάρυνση, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη μακρά νοσηλεία της στο Μετροπόλιταν. Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, η υγεία της παρουσίασε σταθερή βελτίωση.

Ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην αντιβιοτική αγωγή και πλέον θεωρείται ασφαλές να επιστρέψει στο σπίτι της, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών της.

Η δημοσιογράφος εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, δύσπνοια και υψηλό πυρετό. Μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πνευμονία από πνευμονιόκοκκο, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για άμεση νοσηλεία και εντατική θεραπεία.