Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας που την κράτησε μακριά από τα καθήκοντά της για περισσότερο από έναν μήνα. Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα.

«Μετά από ένα μηνά και κάτι αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε μετά από μια περιπέτεια δύσκολη, η οποία με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες», ανέφερε η δημοσιογράφος στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram.

Η περιπέτεια με την υγεία της

Η παρουσιάστρια είχε νοσηλευτεί για τρεις εβδομάδες, καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο. Στις 5 Φεβρουαρίου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα μέσα από το οποίο περιέγραψε την εμπειρία της και έστειλε ένα μήνυμα πρόληψης.

«Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου. Υπεύθυνο για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο υποτίθεται δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά.

Γι’ αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα υποτίθεται στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία».

Το μήνυμα ευγνωμοσύνης

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan Hospital, που –όπως σημείωσε– στάθηκαν στο πλευρό της με φροντίδα και ευαισθησία. Παράλληλα, ευχαρίστησε την οικογένειά της, τον σύζυγό της, τον γιο της και τη μητέρα της για τη στήριξη που της προσέφεραν.

«Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη.

Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», έγραψε η παρουσιάστρια.