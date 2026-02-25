Οι Daft Punk συμπλήρωσαν στις 23 Φεβρουαρίου πέντε χρόνια από τη διάλυσή τους και παρουσίασαν ένα νέο βίντεο για το single του 2005 «Human After All», αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών τους σε όλο τον κόσμο.

Πριν από πέντε χρόνια, το γαλλικό ντουέτο της house μουσικής είχε ανακοινώσει τη διάλυσή του μέσα από ένα άλλο βίντεο, το οποίο είχε κοινοποιηθεί διαδικτυακά και προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους του συγκροτήματος.

Το βίντεο εκείνο, με τίτλο “Epilogue“ και διάρκεια οκτώ λεπτών, περιλάμβανε αποσπάσματα από την ταινία τους Electrorama του 2006. Σε αυτό, οι δύο καλλιτέχνες, ο Τομάς Μπανγκαλτέρ και ο Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό, εμφανίζονταν ως δύο ρομπότ που περιπλανώνται στην έρημο. Η ένταση κορυφώνεται με την έκρηξη ενός από τα ρομπότ, προτού στην οθόνη εμφανιστεί η επιγραφή “1993-2021”.

Παρότι οι Daft Punk εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν κοινές εμφανίσεις, το νέο τους βίντεο επαναφέρει εικόνες από την εποχή της συνεργασίας τους, δίνοντας μια νοσταλγική ματιά στο παρελθόν.

Με σκηνές από την ταινία επιστημονικής φαντασίας Electroma, το νέο οπτικοακουστικό υλικό δείχνει τους δύο μουσικούς να διασχίζουν μια έρημο και στη συνέχεια να περνούν μέσα από μια ήσυχη πόλη. Εκεί, παρατηρούν ανθρώπους να απολαμβάνουν μια ηλιόλουστη μέρα, για να ανακαλύψουν τελικά ότι όλοι φορούν κράνη, όπως και οι ίδιοι.

Οι προσωπικές πορείες των μελών

Ο Γκι-Μανουέλ ντι Ομέμ Κριστό συμμετείχε πρόσφατα στη δημιουργία του νέου άλμπουμ της Rosalía, «LUX». Υπέγραψε ως συνθέτης και τραγουδοποιός του κομματιού «Reliquia», συμβάλλοντας στη μουσική ταυτότητα του δίσκου.

Από την πλευρά του, ο Μπανγκαλτέρ πραγματοποίησε πέρυσι το πρώτο του σόλο DJ set μετά από 16 χρόνια, εμφανιζόμενος μαζί με τον Fred Again, επιβεβαιώνοντας πως η δημιουργική φλόγα των πρώην μελών του θρυλικού ντουέτου παραμένει ζωντανή.