Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας και πρώην πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, φέρεται να νοσηλεύεται έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, η νορβηγική αστυνομία φέρεται να έχει ξεκινήσει πρόσφατα έρευνα σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση των αρχείων του Τζέφρι Έπστιν.

Σημειώνεται ότι το Norwegian Nobel Institute έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό αναφορικά με ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποκόμισε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Έπστιν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Επιτροπή Νόμπελ, αυτό θα συνιστούσε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας μας», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Kristian Berg Harpviken, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο 75χρονος Γιάγκλαντ διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2015. Στο παρελθόν υπήρξε πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996–1997), υπουργός Εξωτερικών (2000–2001) και γενικός γραμματέας του Council of Europe από το 2009 έως το 2019.