Το πρωί της περασμένης Τετάρτης, δύο ανθρωποειδή ρομπότ ύψους 1,3 μέτρων «ζωντάνεψαν» στη βιτρίνα ενός καταστήματος στη Γουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα. Με συγχρονισμένες κινήσεις και ρυθμικό βηματισμό, τα ρομπότ εγκαινίασαν επίσημα το πρώτο 7S κατάστημα ανθρωποειδών ρομπότ της χώρας.

Το νέο αυτό μοντέλο καταστήματος, εμπνευσμένο από τα γνωστά 4S καταστήματα αυτοκινήτων, στοχεύει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Αντί για αυτοκίνητα, επικεντρώνεται στα ανθρωποειδή ρομπότ, επεκτείνοντας το παραδοσιακό μοντέλο πωλήσεων, υπηρεσιών, ανταλλακτικών και ερευνών με τρεις επιπλέον λειτουργίες: λύσεις, επίδειξη και εκπαίδευση. Έτσι καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από τα εξαρτήματα έως τις εφαρμογές σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Από το άνοιγμά του τον Νοέμβριο του 2025, το κατάστημα που λειτουργεί από το Κέντρο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ Χουμπέι έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στο εμπορικό κέντρο της Ζώνης Ανάπτυξης Υψηλής Τεχνολογίας East Lake της Γουχάν, γνωστής και ως Optics Valley of China.

Η βιομηχανία των ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα γνώρισε σημαντική ανάπτυξη το 2025, υποστηριζόμενη από εθνικά και τοπικά σχέδια μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Το κατάστημα 7S αποτελεί πρωτοποριακό βήμα για τη διερεύνηση εμπορικών μοντέλων και της αποδοχής της τεχνολογίας από το κοινό.

«Σε σχεδόν δύο μήνες λειτουργίας, δεχθήκαμε περίπου 18.000 επισκέψεις, καθιστώντας το κατάστημα δημοφιλή προορισμό τεχνολογίας στη Γουχάν για κατοίκους και τουρίστες», ανέφερε η διευθύντρια του καταστήματος, Hu Longdan.

Η ίδια σημείωσε πως «τα συνολικά έσοδα άγγιξαν τα 615.000 γουάν (περίπου 88.600 δολάρια ΗΠΑ), ενώ τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις ενοικιάσεις για εμπορικές εκδηλώσεις. Ταυτόχρονα, τα προγράμματα εμπειρίας με ρομπότ-σκύλους και ρομπότ που παίζουν ποδόσφαιρο αποτελούν μεγάλες ατραξιόν για τη νεολαία».

Ρομπότ για κάθε χρήση και ηλικία

Στο εσωτερικό του καταστήματος, ρομπότ διαφόρων μεγεθών επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους: κάποια παίζουν ποδόσφαιρο, άλλα εξυπηρετούν πελάτες, ενώ άλλα παίζουν μουσικά όργανα. «Διαθέτουμε 17 διαφορετικά μοντέλα, με τιμές από 149 έως 700.000 γουάν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάνω από δέκα τομείς, όπως βιομηχανική παραγωγή, τουρισμός, φροντίδα ηλικιωμένων και ειδικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε η Hu.

Η Κίνα ενισχύει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μελλοντικών βιομηχανιών, όπως η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τις προτάσεις για το 15ο Πενταετές Σχέδιο (2026-2030). Στόχος είναι η δημιουργία νέων κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης μέσω καινοτομίας και αγοράς.

Το κατάστημα 7S της Γουχάν αποτελεί μέρος μιας εθνικής στρατηγικής για την προώθηση ρομποτικών εφαρμογών στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με έκθεση δεξαμενής σκέψης, έως το 2045 η Κίνα θα διαθέτει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ, με συνολική αγοραία αξία περίπου 10 τρισεκατομμυρίων γουάν.

Κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας

Το κατάστημα της Γουχάν ξεχωρίζει χάρη στη λειτουργία σχολής, που καλύπτει το «τελευταίο μίλι» στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Δεν πρόκειται μόνο για χώρο πώλησης, αλλά και για κέντρο πρακτικής εκπαίδευσης όπου προσφέρονται μαθήματα χειρισμού, πιστοποιήσεις τεχνικών συντήρησης και εισαγωγικά προγράμματα για μαθητές.

Μηχανικοί εταιρειών αποκτούν πρακτική εμπειρία στη λειτουργία ρομπότ, ενώ μαθητές μέσης εκπαίδευσης μαθαίνουν προγραμματισμό και λογική μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες. «Έχουμε πραγματοποιήσει 20 εκπαιδευτικές συνεδρίες, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες», ανέφερε η Hu.

Περίπου 65% των εκπαιδευομένων είναι νέοι, ενώ το υπόλοιπο 35% αποτελούν επαγγελματίες, όπως μηχανικοί και εκπαιδευτικοί. Πάνω από 50 επαγγελματίες έχουν ήδη αποκτήσει βασικές δεξιότητες λειτουργίας ρομπότ μέσω των προγραμμάτων του καταστήματος.

Η τοπική αλυσίδα παραγωγής ρομπότ

Κοντά στην είσοδο του καταστήματος ξεχωρίζει το ρομπότ Yuan You («Μακρινός Ταξιδιώτης»), ύψους 1,58 μέτρων και βάρους 72 κιλών. «Μπορεί να κινείται με ταχύτητα 1,5 μέτρου ανά δευτερόλεπτο», εξηγεί η Hu. «Είναι δημιούργημα της Χουμπέι και εργάζεται εδώ και εννέα μήνες σε νοσοκομείο της πόλης Σιανίνγκ, παρέχοντας καθοδήγηση, ενημέρωση και ακόμη και υπηρεσίες μοξαθεραπείας».

Ο Yuan Chao, γενικός διευθυντής της εταιρείας Wuhan HandX Innovation Technology Co., Ltd, που ανέπτυξε το ρομπότ, ανέφερε ότι ομάδα του Πανεπιστημίου της Γουχάν συνέβαλε στην ανάπτυξη των αισθητήρων και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ πάνω από το 80% του υλικού προήλθε από την τοπική βιομηχανική αλυσίδα.

«Η Χουμπέι διαθέτει περίπου 20 βασικές επιχειρήσεις στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ και σχεδόν 1.000 συναφείς εταιρείες, επιτρέποντάς μας να προμηθευόμαστε κρίσιμα εξαρτήματα όπως τον ‘εγκέφαλο’, τον ‘σκελετό’ και το ‘ηλεκτρονικό δέρμα’», πρόσθεσε.

Από την παραγωγή στην εκπαίδευση

Το πρώτο Yuan You ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025, ύστερα από έξι μήνες έρευνας και ανάπτυξης, και πλέον παράγεται μαζικά με δυνατότητα παραγωγής 1.500 μονάδων ετησίως.

Για να διασφαλιστεί ότι τα ρομπότ δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή, αλλά και στην αποτελεσματική λειτουργία, η Χουμπέι ίδρυσε τον Ιούνιο του 2025 τη Σχολή Ανθρωποειδών Ρομπότ. Εκεί, τα νέα ρομπότ εκπαιδεύονται σε 23 ρεαλιστικά σενάρια, συλλέγοντας πάνω από ένα εκατομμύριο σημεία δεδομένων κάθε χρόνο.

«Τα δεδομένα αυτά, μετά από επεξεργασία και καθαρισμό, χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων, επιτρέποντας τη συνεχή εξέλιξη των ρομπότ», εξήγησε ο Liu Chuanhou, διευθύνων λειτουργός του κέντρου.

Το μέλλον των ρομπότ στη Γουχάν

Η πόλη έχει ήδη παρουσιάσει τριετές σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη εφαρμογών ανθρωποειδών ρομπότ σε τομείς όπως οι επικίνδυνες εργασίες, η αυτοκινητοβιομηχανία, η φροντίδα ηλικιωμένων και η εκπαίδευση. Όπως δήλωσε η Dong Danhong, διευθύντρια του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Γουχάν, στόχος είναι η ενίσχυση της πρακτικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η Hu επισήμανε ότι το κατάστημα φιλοδοξεί να προσελκύσει πάνω από 100.000 επισκέπτες το 2026 και να πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 εκπαιδευτικές συνεδρίες για 3.000 συμμετέχοντες. «Οι δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ σήμερα είναι ακόμη περιορισμένες, αλλά στο μέλλον θα μπουν σε εκατομμύρια σπίτια και βιομηχανίες, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας», κατέληξε.

