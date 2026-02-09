Η κινεζική βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού κατέγραψε σταθερή ανάπτυξη το 2025, καθώς αυξήθηκαν τόσο οι πωλήσεις, όσο και τα κέρδη, σύμφωνα με την Ομοσπονδία της Βιομηχανίας Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Κίνας (CMIF).

Η προστιθέμενη αξία των μεγαλύτερων βιομηχανιών παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,2% το 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της CMIF.

Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη κατά 2,3% από τη συνολική ανάπτυξη του κινεζικού βιομηχανικού τομέα, αλλά και του τομέα της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1,8%.

Μεταξύ των 122 κατηγοριών των πιο σημαντικών προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού που παρακολουθεί η CMIF, 85 κατέγραψαν αύξηση της παραγωγής, με τις κατηγορίες αυτές να είναι 13 περισσότερες σε σύγκριση με το 2024.

Ειδικότερα, η παραγωγή ρομπότ βιομηχανικής χρήσης κατέγραψε ρεκόρ καταγράφοντας ετήσια αύξηση 28%.