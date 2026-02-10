O Elon Musk ανακοίνωσε ότι η SpaceX στρέφει πλέον την προσοχή της στην κατασκευή μιας αποικίας στη Σελήνη, σε ένα φιλόδοξο σχέδιο που, όπως εκτιμά, μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια. Η απόφαση σηματοδοτεί μια στρατηγική αλλαγή πορείας για τον επιχειρηματία, ο οποίος είχε μέχρι πρόσφατα είχε θέσει ως κύριο στόχο την αποίκιση του Άρη.

«Η SpaceX έχει ήδη στρέψει την εστίασή της στην κατασκευή μιας πόλης στη Σελήνη, καθώς μπορούμε ενδεχομένως να το επιτύχουμε αυτό σε λιγότερο από 10 χρόνια, ενώ ο Άρης θα χρειαζόταν 20 και παραπάνω χρόνια», έγραψε ο Μασκ στο X. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επιδιώκει την αποικιοποίηση του Άρη, αλλά «η πρωταρχική προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού και η Σελήνη είναι ταχύτερη».

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από ρεπορτάζ της The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η SpaceX ενημέρωσε τους επενδυτές πως θα δώσει προτεραιότητα στις σεληνιακές αποστολές. Η εταιρεία στοχεύει πλέον τον Μάρτιο του 2027 για μια μη επανδρωμένη προσελήνωση του Starship, σε ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα Artemis της NASA.

Στο παρελθόν, ο Musk είχε χαρακτηρίσει τη Σελήνη «περισπασμό», υποστηρίζοντας ότι η SpaceX θα πήγαινε «απευθείας στον Άρη». Ωστόσο, η νέα προσέγγιση φαίνεται να υπαγορεύεται από πρακτικούς λόγους: οι αποστολές προς τη Σελήνη μπορούν να πραγματοποιούνται κάθε δέκα ημέρες, ενώ οι αποστολές προς τον Άρη είναι εφικτές μόνο κάθε 26 μήνες.

Συγχώνευση με xAI και τεχνητή νοημοσύνη

Η στροφή της SpaceX συμπίπτει με την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI από τη SpaceX, σε συμφωνία που αποτιμά την πρώτη σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και τη δεύτερη σε 250 δισεκατομμύρια. Σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους, ο Musk ανέφερε ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει «αυτοαναπτυσσόμενες βάσεις στη Σελήνη, έναν ολόκληρο πολιτισμό στον Άρη και τελικά επέκταση στο σύμπαν».

Το όραμά του για τον Άρη παραμένει η δημιουργία μιας αυτοσυντηρούμενης αποικίας ανθρώπων, ώστε η ανθρωπότητα να γίνει πολυπλανητική και να προστατευθεί από ενδεχόμενη εξαφάνιση.

Οι αποστολές Starship προβλέπεται να πραγματοποιούν 1.000 έως 2.000 πτήσεις ανά 26 μήνες, μεταφέροντας έως 1 εκατομμύριο τόνους υλικών, όπως ηλιακά πάνελ και εξοπλισμό. Τα ρομπότ Optimus της Tesla αναμένεται να φτάσουν το 2026 για την προετοιμασία των βάσεων μέσω 3D εκτύπωσης και συναρμολόγησης δομών.

Αρχικά, τα Starship θα λειτουργήσουν ως προσωρινά καταλύματα, πριν αντικατασταθούν από θόλους και υπόγειες εγκαταστάσεις που θα προστατεύουν από την ακτινοβολία.

Χρονοδιάγραμμα και τεχνολογικές εξελίξεις

Η πρώτη μη επανδρωμένη προσγείωση Starship προγραμματίζεται για το τέλος του 2026, ενώ οι επανδρωμένες αποστολές αναμένονται μεταξύ 2029 και 2031. Παράλληλα, ο Musk προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια το διάστημα θα αποτελέσει την πιο οικονομική τοποθεσία για εγκατάσταση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Σε πρόσφατη συνέντευξη, δήλωσε: «Το μόνο μέρος όπου μπορείς πραγματικά να επεκταθείς είναι το διάστημα. Μόλις αρχίσεις να σκέφτεσαι σε όρους ποσοστού της ηλιακής ενέργειας που αξιοποιείς, συνειδητοποιείς ότι πρέπει να πας στο διάστημα».

Καινοτόμες υπηρεσίες και προβλέψεις

Η Tesla συνεχίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων με αυτόνομη οδήγηση, ενώ σχεδιάζει την παραγωγή του ρομπότ Optimus σε μαζική κλίμακα το 2026. Παράλληλα, η SpaceX επεκτείνει το δίκτυο Starlink και προετοιμάζει την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά data centers.

Η xAI αναπτύσσει το chatbot Grok και τον υπερυπολογιστή Colossus, ενώ η Neuralink προχωρά σε δοκιμές εμφυτευμάτων εγκεφάλου για τον έλεγχο συσκευών με τη σκέψη. Η The Boring Company συνεχίζει την ανάπτυξη υπόγειων σηράγγων και προετοιμάζεται για την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε βάσεις του Άρη.

Σύμφωνα με τον Musk, η τεχνητή γενική νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη ευφυΐα μέχρι το τέλος του 2025, ενώ τα πρώτα data centers στο διάστημα θα είναι λειτουργικά έως το 2029. Παράλληλα, η μαζική παραγωγή του Optimus θα επιτρέψει τη διάθεση 1 εκατομμυρίου ρομπότ ετησίως, με τιμή που μακροπρόθεσμα θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 30.000 δολαρίων.

Το ξεκίνημά του από την Αφρική

Γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1971 στο Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, ο Έλον Ριβ Μασκ μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία και υπολογιστές, με έναν πατέρα μηχανικό και μητέρα μοντέλο-διαιτολόγο. Από νωρίς, η ζωή του ήταν σκληρή: υπέστη bullying στο σχολείο, φτάνοντας σε σημείο νοσηλείας, αλλά η περιέργειά του για την τεχνολογία τον έσωσε. Στα 10 του, αγόρασε τον πρώτο του υπολογιστή Commodore VIC-20 και στα 12, δημιούργησε το παιχνίδι Blastar, ένα διαστημικό σκοπευτήριο, το οποίο πούλησε για 500 δολάρια – το πρώτο του κέρδος ως προγραμματιστής.​

Στα 17, αρνήθηκε τη στρατιωτική θητεία και μετανάστευσε στον Καναδά το 1989, μέσω της μητέρας του, εργαζόμενος σε αγροκτήματα και δουλειά στο πλυντήριο. Με υποτροφία, σπούδασε Φυσική και Οικονομικά στο Queen’s University, μεταφερόμενος στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, όπου αποφοίτησε με δύο πτυχία. Εκεί, μαζί με τον αδερφό του Kimbal, ξεκίνησε τα πρώτα επιχειρηματικά όνειρα.​

Το 1995, ίδρυσαν τη Zip2, έναν online οδηγό πόλεων για εφημερίδες. Με ελάχιστα χρήματα, κοιμούνταν στο γραφείο, τρώγοντας μόνο hot dogs. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα: η Compaq αγόρασε την εταιρεία για 307 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας στον Έλον 22 εκατομμύρια στα 27 του. Με αυτά τα κεφάλαια, το 1999 δημιούργησε την X.com, μια online τράπεζα που εξελίχθηκε σε PayPal μετά από συγχώνευση. Το 2002, η eBay την απέκτησε για 1,5 δισ. δολάρια – ο Μασκ έλαβε 180 εκατομμύρια, γινόμενος εκατομμυριούχος στα 31.

Τότε, στράφηκε στο διάστημα. Με 100 εκατομμύρια από τα κέρδη, ίδρυσε τη SpaceX το 2002, οραματιζόμενος επαναχρησιμοποιήσιμους πυραύλους για αποίκηση του Άρη. Παρά τις πρώτες αποτυχίες, το 2008 η NASA του έδωσε συμβόλαιο 1,6 δισ. Η Tesla ήρθε το 2004: επένδυσε 40 εκατομμύρια και δάνεισε άλλα 40, γινόμενος μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος. Από το Roadster, ξεκίνησε η επανάσταση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σώζοντας την εταιρεία από χρεοκοπία το 2008.