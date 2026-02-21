Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με απόφαση που φέρει σημερινή ημερομηνία.

Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, στις φυλακές Τρικάλων κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, έπειτα από την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες. Εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν στην προφυλάκισή του.

Φταίνε οι μηχανικοί και οι πολεοδόμοι

Τις ευθύνες στους μηχανικούς, στους πολεοδόμους και στα στελέχη της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής αποδίδει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο οποίος προφυλακίστηκε την Πέμπτη (19.02.2026) για τις παραλείψεις και τις παρατυπίες στο μοιραίο εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες.

Μετά την πολύωρη απολογία του, ο ιδιοκτήτης κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Οι δικηγόροι του ετοιμάζουν προσφυγή κατά της απόφασης, βασίζοντας την υπεράσπιση και στις ευθύνες όσων ενέκριναν τις σχετικές άδειες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως ενημερώθηκε καθυστερημένα για την έντονη οσμή από τη διαρροή προπανίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η έκρηξη πριν προλάβει να αντιδράσει.

Ο ανακριτής, που έχει στη διάθεσή του ολόκληρη τη δικογραφία, αναμένει την έγγραφη απολογία του επιχειρηματία. Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα καλέσει και άλλους μάρτυρες ή αν θα ζητήσει από την εισαγγελέα Τρικάλων την άσκηση νέων ποινικών διώξεων.

