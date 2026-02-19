Νέα βίντεο ντοκουμέντα από το μοιραίο εργοστάσιο της «Βιολάντα» αποκαλύπτουν τη στιγμή που πυροσβέστες εντοπίζουν τη διαρροή προπανίου, ενώ τα ειδικά μηχανήματα που κρατούν στα χέρια τους χτυπούν ασταμάτητα. Τα πλάνα αυτά συνοδεύονται από τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος προφυλακίστηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του, καθώς και από τις περιγραφές προσώπων που θεωρούνται «κλειδιά» στη μεγάλη έρευνα για την τραγωδία.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» δήλωσε συγκλονισμένος από τη φονική έκρηξη, επιδιώκοντας να αποδώσει τις ευθύνες στους τεχνικούς συνεργάτες του. «Είμαι συγκλονισμένος από την έκρηξη. Δεν γνώριζα πως υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Στο υπόγειο έπαιζαν τα παιδιά μου… Γι’ αυτόν τον λόγο είχα συνεργάτες γύρω μου, μηχανολόγους μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έκαναν αυτήν τη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις και ότι το εργοστάσιο διέθετε όλες τις απαραίτητες άδειες και μελέτες. «Όπως περιγράφεται η κατηγορία, είναι σαν να γνωρίζω και να βάζω και τον εαυτό μου στον κίνδυνο μιας επικείμενης έκρηξης… Δεν μπορώ να ευθύνομαι για αδικήματα που εκ του νόμου, αλλά και εκ των πραγματικών γεγονότων, ανήκουν και οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα τρίτου. Δεν είχα δόλο».

Ο ίδιος αναφέρει πως η εταιρεία που ανέλαβε τις εργασίες εγκατάστασης είχε πλήρη ευθύνη των ενεργειών και ότι δεν εντόπισε κάποια επικίνδυνη διαρροή. «Δεν ήξερα για την οσμή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η προσφορά για βελτιώσεις και τα προειδοποιητικά σημάδια

Σύμφωνα με το «Live News», ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε ενημερωθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 για τα προβλήματα στο εργοστάσιο. Έγγραφο της εταιρείας Energy, που περιλαμβάνει προσφορά για βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις του αερίου, αναφέρει ότι «η απόσταση δεξαμενών δεν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία».

Το έγγραφο επισημαίνει επίσης ότι το χαλύβδινο δίκτυο με τις κοχλιωτές συνδέσεις και πίεση δύο bar δεν πληρούσε τον κανονισμό. Το κόστος των απαιτούμενων διορθώσεων ανερχόταν σε περίπου 32.000 ευρώ, ωστόσο οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν, ούτε μετά τη δεύτερη, πιο οικονομική προσφορά της εταιρείας τον Οκτώβριο.

Οι καταθέσεις των τεχνικών

Ο επιβλέπων μηχανικός δηλώνει, ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά του από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου χωρίς τη συγκατάθεσή του, αφήνοντας αιχμές για πλαστογράφηση της υπογραφής του. «Δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη… δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων», υποστηρίζει.

Ο τοπογράφος που εκπόνησε τη μελέτη του εργοστασίου, ανέφερε ότι υπήρχε αδήλωτος υπόγειος χώρος, για τον οποίο ο ιδιοκτήτης τού ζήτησε να μην ασχοληθεί. «Ρώτησα τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, αν χρειάζεται να τακτοποιηθεί πολεοδομικά και μου ανέφερε, ότι είναι χώρος που έμεινε αμπάζωτος…», σημείωσε.

Ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα, υποστήριξε πως δεν δήλωσε τις υπέργειες δεξαμενές, επειδή του είχαν πει, ότι ήταν ανενεργές.

Από την πλευρά του, ο υδραυλικός που συμμετείχε στο στήσιμο του εργοστασίου, κατέθεσε ότι όλες οι σωληνώσεις τοποθετήθηκαν βάση σχεδίων και υποδείξεων του ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Όλα αυτά, όπως φαίνεται, οδήγησαν στο να εργάζονται οι υπάλληλοι πάνω από μια «βόμβα έτοιμη να εκραγεί».

Η στάση του ιδιοκτήτη και η στήριξη εργαζομένων

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας επιμένει, ότι δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο. «Θα στηρίξω τις οικογένειες των θυμάτων μέχρι τέλους, όπως και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το θέμα της οσμής έφτασε πολύ αργά στα αυτιά μου και το ανέλαβαν οι ειδικοί», ανέφερε.

Οι υποσχέσεις του για στήριξη φαίνεται πως συγκίνησαν αρκετούς εργαζόμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να τον στηρίζουν. Ο προϊστάμενος του εργοστασίου, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», είπε: «Ξέρεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν σήμερα εκεί πέρα; Γιατί έχει σταθεί ο Τζωρτζιώτης τόσα χρόνια δίπλα τους… Είτε είχαν προσωπικό πρόβλημα, είτε κάποιο πρόβλημα στη δουλειά».

Αναφερόμενος στις μαρτυρίες για την οσμή του αερίου, τονίζει ότι οι τουαλέτες βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του κτιρίου και πως οι ειδικοί πρέπει να απαντήσουν. «Η ΔΑΕΕ πολύ πιθανό να πιέζει κάποιους για να πουν ότι μυρίζει… Οι απόψεις διίστανται», σημειώνει.

Η πορεία της «Βιολάντα»

Η πορεία του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» ξεκίνησε από έναν μικρό φούρνο στα Τρίκαλα και εξελίχθηκε σε μια επιτυχημένη μπισκοτοβιομηχανία με αυξανόμενα κέρδη. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003, ενώ το 2016 δημιουργήθηκε η «Vita Free», που δραστηριοποιείται στα σνακ και τα κράκερ.

Ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας είχε χτίσει φήμη για την προσήλωσή του στην ποιότητα και την ασφάλεια, ενώ απολάμβανε σεβασμό στον επιχειρηματικό κόσμο. Παράλληλα, η προσωπική του ζωή φαινόταν ιδανική, ως πατέρας τεσσάρων παιδιών που προορίζονταν να συνεχίσουν την οικογενειακή επιχείρηση.

Όλα όμως κατέρρευσαν εκείνη τη νύχτα, όταν το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, καπνό και ανείπωτο πόνο για τις ζωές που χάθηκαν.