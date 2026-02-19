Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», μετά την απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας πέρασε την πόρτα των φυλακών Τρικάλων αργά το βράδυ της Τετάρτης (18/2) και βρίσκεται σε κελί μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους.

Όπως μεταδίδει το MEGA, o ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώσεις μηχανολόγου για να ξέρει για τις σωληνώσεις, δεν γνώριζε τι συνέβαινε και έφερε σαν παράδειγμα ότι στον χώρο εκεί, πολλές φορές έπαιζαν τα παιδιά και τα ανίψια του.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε δήλωσε συγκλονισμένος. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος στον χώρο που έγινε η έκρηξη, Στο σημείο, όπως είπε, έπαιζε ο γιος με φίλους και ξαδέλφια του, ενώ καθημερινά τον χώρο που έγινε η έκρηξη επισκέπτονταν η σύζυγός του. Από νωρίς έξω από τα δικαστήρια άρχισαν να συγκεντρώνονται εργαζόμενοι της μπισκοτοβιομηχανίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον εργοδότη τους.

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Εγκληματικές παραλείψεις, καταγράφει το πόρισμα – καταπέλτης της πυροσβεστικής μετά την φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα»

Είναι η στιγμή που οι πυροσβέστες εντοπίζουν τη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο. Το ειδικό μηχάνημα που κρατούν στα χέρια τους χτυπά ασταμάτητα.

Ο επιβλέπων μηχανικός τόσο στην κατάθεση του όσο και στο MEGA αναφέρει πως χρησιμοποιήθηκε το όνομα του χωρίς να το γνωρίζει, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πλαστογράφηση της υπογραφής του.

Τι έδειξε η αυτοψία της Πυροσβεστικής

Οι δεξαμενές δεν έφεραν μόνιμο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας για την αυτόματη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια

Η ηλεκτροβάνα, ο ρόλος της οποίας είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, ήταν αποσυνδεδεμένη.

Το υπόγειο στο οποίο έγινε η έκρηξη δεν διαφαίνεται να διατηρεί σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/ πτέρυγα Β, προκύπτει ότι υπήρχε επανειλημμένη οσμής αερίου για μεγάλο διάστημα και ενώ είχαν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι ισχυρίζονταν πως η οσμή προέρχεται από αλλού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και στα 3 εργοστάσια υπάρχουν κρυφά υπόγεια που δεν είχαν δηλωθεί, με ειδικούς να λένε στο MEGA πως αν είχαν δηλωθεί θα έπρεπε τα κτίρια να μπουν σε άλλη κλίμακα πυρασφάλειας, με πολύ αυστηρότερους ελέγχους.

«Η κρίση περί προσωρινής κράτησης δεν στοιχειοθετείται από τα στοιχεία»

«Είναι προφανές ότι λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης, πάρθηκε η χθεσινή απόφαση» ανέφερε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη, κ. Νίκος Αλεξίου.

Ο κ. Νίκος Αλεξίου μιλώντας στο ραδιόφωνο των Τρικάλων «Ζυγός» υποστήριξε ότι η κρίση περί προσωρινής κράτησης δεν στοιχειοθετείται από τα στοιχεία, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στη δημόσια πίεση. «Δεν συγκροτούνταν καμία προϋπόθεση που θα δικαιολογούσε την προσωρινή του κράτηση, πλην μόνο μίας και βασικότερης. Δεν είναι άλλη από τη δημόσια πίεση» ανέφερε αρχικά.

«Η διερεύνηση της υποθέσεως και η απόδοση των ευθυνών σε όσους τις έχουν, αποτελεί από την πρώτη στιγμή βούληση και του ιδιοκτήτη. Η δικαίωση των ανθρώπων πρέπει να είναι άμεση, και είναι κάτι το οποίο θα λάβει χώρα και με την πρόοδο των ερευνών, και με την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό συμβάν», υποστήριξες ο δικηγόρος.

Τόνισε, ότι η υπεράσπιση θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αμφισβητήσει την απόφαση και να επιδιώξει την άρση της προσωρινής κράτησης. «Προφανώς θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα δικαιώματα. Αντί να υπάρχει ηρεμία που θα επιτρέψει τον καλό τρόπο της διερεύνησης των συνθηκών, υπάρχει μία βεβιασμένη ενέργεια να ικανοποιηθεί ένα περίεργο κοινό αίσθημα, το οποίο τελικά θα έρθει και εκείνο αντιμέτωπο, με ίσως κάποια λάθη αυτής της βεβιασμένης διαδικασίας».

Ο κ. Αλεξίου επεσήμανε πως ο εντολέας του δεν έπρεπε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. «Ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί τα θέματα της πιέσεως της κοινής γνώμης, ζει στην ίδια κοινωνία με εμάς. Είχε κάνει εσωτερικές διεργασίες αναφορικά με τα δικά του ζητήματα σε κάποια λειτουργικά θέματα, τα οποία όμως, δεν ήταν αυτά που θα δικαιολογούσαν την προσωρινή του κράτηση, αλλά και την κρίση του ενδεχόμενου δόλου».

Τέλος ανέφερε πως «δεν μπορούμε να συζητάμε για ενδεχόμενο δόλο σε έναν άνθρωπο, που είναι καθημερινά ο ίδιος, τα παιδιά του, οι συγγενείς του, και οι εργαζόμενοί του εντός της επιχείρησης. Δεν γίνεται να λέμε ότι είχε ενδεχόμενο δόλο να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό περιβάλλον στις εγκαταστάσεις».

Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων της τραγωδίας

«Η απόφαση είναι απόλυτα σωστή και τεκμηριωμένη. Όσα παρουσιάστηκαν προκύπτουν από έγγραφα και εκθέσεις. Συνεπώς, ο άνθρωπος αυτός τα είχε όλα σκεφθεί, σχεδιάσει, τα γνώριζε και με τον τρόπο αυτό οργάνωσε όλες αυτές τις παρατυπίες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή» ήταν το αρχικό σχόλιο του δικηγόρου των δύο οικογενειών των θυμάτων κ. Πατούνα όπως αναφέρει το Thesspost.gr

Σχετικά με τον ισχυρισμό του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» πως στο εργοστάσιο ήταν η οικογένεια και τα παιδιά του και πως άλλοι ήταν οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, απάντησε πως: «Εδώ έχουμε μια προσφορά του Ιουλίου 2025 που περιγράφονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν σχετικά με τον χαλύβδινο αγωγό του αερίου, όπως επίσης και με τις δεξαμενές.

Η προσφορά αυτή περιγράφει γιατί θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες αυτές οι εργασίες στις εγκαταστάσεις, περιγράφει επίσης τον τρόπο που θα γίνουν, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και φυσικά το ποσό που θα δοθεί. Επειδή αναφέρεται ρητά στον χαλύβδινο σωλήνα και πως πρέπει να επιδιορθωθεί, προφανώς είχαν σκάψει και είχαν δει ότι ο σωλήνας αυτός έχρηζε οπωσδήποτε αντικατάστασης. Απέρριψε την προσφορά αυτή για καθαρά οικονομικούς λόγους και οδηγηθήκαμε εδώ.

Όλα τα γνώριζε, όλα τα σχεδίασε, είναι ένας άνθρωπος που λειτουργούσε με τρόπο ιδιαίτερα συγκεντρωτικό και υπάρχουν και παρατυπίες στην επιχείρηση αυτή. Εχω ακούσει και για τις άλλες δύο επιχειρήσεις του ότι και εκείνες είχαν παράνομες κινήσεις».

Ακόμα εκείνος πρόσθεσε οτι «θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων προσώπων. Στις 19 Ιανουαρίου 2025 είχε δοθεί προσωρινή άδεια στην επιχείρηση να μετατοπίσει κατά δύο μέτρα τις δεξαμενές και με τον τρόπο αυτό θα αποκαλύπτονταν ο σάπιος σωλήνας ο οποίος θα αντικαθίσταντο και δεν θα γινόταν το τρομερό ατύχημα.

Δεκατρείς μήνες αργότερα, έρχονται οι ίδιοι οι υπάλληλοι της διέυθυνσης Ανάπτυξης των Τρικάλων και με δύο-τρεις λέξεις κάνουν κάποια δήθεν αυτοψία και διαπιστώνουν ότι όλα έχουν καλώς και πως αυτές οι δεξαμενές που έπρεπε να μετακινηθούν , τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται. Χωρίς να δικαιολογούν, απλά αναφέρουν ότι όλα είναι σύννομα. Αυτοί οι άνθρωποι γνωμάτευσαν ψευδώς και ευθύνονται φυσικά εξίσου για το δυστύχημα με όλους τους υπόλοιπους».