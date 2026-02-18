Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» ο ιδιοκτήτης της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή για τον ίδιο, αλλά και για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους τη μοιραία νύχτα.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/2), έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τον εργοδότη τους. Η τοπική κοινωνία παραμένει εμφανώς διχασμένη, με έντονες αντιδράσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την τραγωδία.

Με κοινή επιστολή τους, 256 εργαζόμενοι της «Βιολάντα» δηλώνουν τη θέση τους μέσα στο βαρύ κλίμα που επικρατεί. Όπως αναφέρουν, «πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους (…) γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές».

Αντίθετα, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ότι «οι πρόσφατες συγκεντρώσεις κάποιων εργαζομένων της “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” έξω από την αστυνομική διεύθυνση και τα δικαστήρια δεν είναι καθόλου αυθόρμητες, έγιναν με οργανωμένη παρέμβαση της εργοδοσίας».

Καταθέσεις που «καίνε»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ο επιβλέπων μηχανικός φέρεται να δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά του χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή του, αφήνοντας αιχμές για πιθανή πλαστογράφηση της υπογραφής του. Όπως αναφέρει, «δεν έχω καμία σχέση με την εν λόγω μελέτη (…) δεν γνωρίζω πώς έχει αναγραφεί το όνομά μου ως επιβλέπων».

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζεται «καταπέλτης», καθώς καταγράφει σειρά από εγκληματικές παραλείψεις.

Οι δεξαμενές δεν έφεραν μόνιμο σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας για την αυτόματη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς στα αρχικά της στάδια.

Η ηλεκτροβάνα, ο ρόλος της οποίας είναι να διακόπτει την παροχή μόλις ανιχνεύσουν διαρροή οι ανιχνευτές, ήταν αποσυνδεδεμένη.

Το υπόγειο στο οποίο έγινε η έκρηξη δεν διαφαίνεται να διατηρεί σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/ πτέρυγα Β, προκύπτει ότι υπήρχε επανειλημμένη οσμή αερίου για μεγάλο διάστημα και ενώ είχαν ενημερωθεί οι υπεύθυνοι, ισχυρίζονταν πως η οσμή προέρχεται από αλλού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και στα τρία εργοστάσια της Βιολάντα ενδέχεται να υπάρχουν υπόγειοι χώροι, που δεν είχαν δηλωθεί, γεγονός που σύμφωνα με ειδικούς, θα απαιτούσε αυστηρότερους ελέγχους πυρασφάλειας, εάν είχαν καταγραφεί επισήμως.

«Στον ίδιο χώρο έπαιζαν τα παιδιά μου»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία, τονίζοντας ότι δεν είχε γνώση του κινδύνου και ότι στον συγκεκριμένο χώρο «έπαιζαν τα παιδιά του».

Φίλος του ιδιοκτήτη, μιλώντας στα ΜΜΕ, ανέφερε πως εκείνος «δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και είχε δώσει λευκή επιταγή στους συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και τις εργασίες».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης υπέδειξε συνεργάτες που είχαν ευθύνη για κρίσιμα ζητήματα, λέγοντας ότι το πρόβλημα με την οσμή του αερίου έφτασε πολύ αργά σε γνώση του.