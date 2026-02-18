Στα δικαστήρια των Τρικάλων βρίσκεται σήμερα ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Τρίκαλα έχουν συγκεντρωθεί, όπως και την προηγούμενη ημέρα, εργαζόμενοι της επιχείρησης και φίλοι του επιχειρηματία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους. Οι εικόνες, ωστόσο, με τους εργαζόμενους να χειροκροτούν τον ιδιοκτήτη, την ώρα που αποκαλύπτονται σοβαρές παραλείψεις και παρατυπίες στα εργοστάσιά του, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα απάντησε στους συναδέλφους της μητέρας του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνοβά, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Καμπαντώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Ανάσιου, τινάχτηκαν στον αέρα, ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο. Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι άλλοι στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως, από τόσες διαφορετικές πηγές, με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες», αναφέρει ο γιος της Αγάπης και συνεχίζει:

«Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου, γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας. Ξέρω και έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους και απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή. Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων, των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους, που θα μπορούσε να είναι και ο δικός τους».

Αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο σύζυγος της Αγάπης Μπουνόβα, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για τη στάση ορισμένων συναδέλφων της αδικοχαμένης συζύγου του. «Τι να πούμε τώρα γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν έχουνε οικογένεια, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν αδέρφια. Πάνε να κάνουν τι; Είναι ανίδεοι ρε παιδί μου, ανίδεοι, είναι κομματικοί. Ξέχασέ το τώρα, άστο σε παρακαλώ…», είπε στην Κατερίνα Σουλιώτη, φανερά πικραμένος.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο πατέρας της Βασιλικής Σκαρμπαδώνη, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει τη σύζυγό του, τα εγγόνια του και τον σύζυγο της κόρης του, που μέσα σε μια στιγμή έχασαν τον κόσμο τους. «Τα βλέπει ο Θεός και όλος ο κόσμος. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ο κόσμος καταλαβαίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.